Lotteria degli scontrini, si parte il 1° gennaio 2021: come funziona, quali sono i premi in palio e quali le novità in arrivo? Facciamo il punto sulle regole per partecipare.

Lotteria degli scontrini al via dal 1° gennaio 2021: è tutto pronto per l’avvio del piano anti evasione. Dal 1° dicembre si può richiedere il codice per partecipare alle estrazioni, con premi che vanno da 25.000 euro a 5.000.000 di euro.

È sul portale predisposto e gestito dall’Agenzia delle Dogane che sono contenute le indicazioni utili per capire come funziona la lotteria degli scontrini. Un sito che però sarà verosimilmente ritoccato entro la fine dell’anno, per effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021.

La lotteria anti-evasione punta a trasformarsi in veicolo per lo stimolo ai pagamenti tracciabili, accanto al bonus bancomat: la Manovra, all’esame del Parlamento, cancella i premi previsti per le transazioni in contanti, in coerenza con il Piano Italia Cashless.

Le novità non mancano. L’Agenzia delle Entrate ha incluso nelle spese per le quali si potranno ottenere i biglietti virtuali anche quelle sanitarie, a patto che il contribuente non comunichi il codice fiscale in sede d’acquisto.

Come funziona la lotteria degli scontrini, come partecipare e soprattutto quali sono i premi in palio?

In attesa di ulteriori possibili novità, facciamo il punto sulla base delle indicazioni contenute nella guida dell’Agenzia delle Entrate.

Lotteria degli scontrini dal 1° gennaio 2021: ecco come funziona e premi

La lotteria degli scontrini è una delle misure al centro del piano di lotta all’evasione fiscale e, grazie al “gioco del conflitto di interessi” tra consumatori e negozianti, punta ad invogliare i contribuenti a richiedere l’emissione dello scontrino elettronico e a pagare con strumenti tracciabili (carte, bancomat e APP).

Come funziona, chi può partecipare e quali sono i premi in palio?

A fornire tutte le istruzioni è il provvedimento di Agenzia delle Entrate e Dogane del 6 marzo 2020.

Non tutti potranno partecipare alla lotteria con lo scontrino elettronico, ma soltanto i contribuenti maggiorenni e residenti in Italia.

Con ogni scontrino elettronico relativo a spese di importo pari ad almeno 1 euro a partire dal 1° gennaio 2021 i contribuenti potranno concorrere all’assegnazione di premi di importo fino a 5 milioni di euro.

Lotteria degli scontrini: come funzionano estrazioni e premi

Per partecipare all’estrazione dei premi in palio bisognerà munirsi del codice lotteria e si avrà diritto ad un biglietto virtuale per ogni euro speso.

Guardando alle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021, la lotteria legata allo scontrino elettronico non sarà più strutturata in due diverse estrazioni, con premi dall’importo differenziato per chi paga con carte e bancomat e per chi usa il contante.

Saranno previsti premi solo per le transazioni con moneta elettronica. Nel dettaglio, sono dieci i premi mensili previsti per la lotteria cashless, di importo pari a 100.000 euro ciascuno.

I più fortunati potranno portarsi a casa un premio all’anno pari a 5 milioni di euro.

Per partecipare alle estrazioni bisognerà comunicare all’esercente il proprio codice lotteria, sul portale disponibile dal 1° dicembre.

Importo Premio Periodicità estrazioni Numero estrazioni 25.000 euro Settimanali 15 100.000 euro Mensili 10 5 milioni di euro Annuale 1

Specifiche estrazioni anche per i negozianti, che concorreranno per l’assegnazione di premi di importo pari a 20.000 euro al mese e al maxi premio annuale di 1 milione di euro, a patto di utilizzare strumenti per i pagamenti tracciabili.

Importo Premio negozianti Periodicità estrazioni Numero estrazioni 5.000 euro Settimanali 15 20.000 euro Mensili 10 1 milione di euro Annuale 1

La lotteria degli scontrini rientra nell’ambito delle misure necessarie per contrastare l’evasione fiscale. Il gioco a premi di Stato non è una novità pensata dall’Italia, ma ormai da anni è stata introdotta in diversi Paesi Europei, tra cui Malta e Portogallo.

Lotteria degli scontrini: codice per partecipare da scaricare sul sito delle Entrate

Per partecipare alla lotteria degli scontrini sarà necessario, per il consumatore, richiedere il codice lotteria sul sito dell’Agenzia delle Dogane, e comunicarlo – facoltativamente -contestualmente all’emissione dello scontrino elettronico.

Il commerciante, dal canto suo, dovrà trasmettere i dati relativi al contribuente che ha espresso la volontà di partecipare alla lotteria degli scontrini, mediante il registratore telematico ovvero tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

Sono queste le regole alla base della lotteria degli scontrini, illustrate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 31 ottobre 2019.

Il codice lotteria dovrà essere richiesto tramite l’area pubblica del Portale Lotteria. Non sarà necessario avere le credenziali SPID o Fisconline, ma per il rilascio del codice alfanumerico da comunicare al commerciante basterà inserire il proprio codice fiscale.

Agenzia delle Entrate – guida lotteria degli scontrini 2021 Scarica la guida con tutte le istruzioni sulla lotteria degli scontrini, il cui avvio è stato prorogato al 1° gennaio 2021

Lotteria degli scontrini: niente sanzioni per i commercianti, segnalazione per rischio evasione dal cliente

Ruolo fondamentale per la buona riuscita della lotteria degli scontrini è affidato ai commercianti. Ma cosa succede se questi rifiuteranno di comunicare il codice lotteria dell’acquirente?

Nella sua prima versione, l’articolo 20 del del Decreto Fiscale 2020 stabiliva che:

“L’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 540, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la sanzione di cui al comma 1 non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.”

La sanzione è stata tuttavia eliminata nel corso della conversione in legge del Decreto Fiscale, e sostituita nella possibilità per il cliente di segnalare all’Agenzia delle Entrate il comportamento scorretto dell’esercente.

Commercianti ed artigiani che rifiuteranno di comunicare il codice lotteria e gli ulteriori dati necessari per le estrazioni, potranno quindi essere inseriti nelle liste dei contribuenti a rischio evasione. Nella pratica, il tutto si tradurrà nella possibilità di controlli da parte del Fisco.

La lotteria degli scontrini come misura anti-evasione

L’obiettivo della lotteria è lo stesso dello scontrino elettronico: contrastare l’evasione fiscale. Ci sono riusciti con risultati importanti i Paesi d’Europa dove è stata introdotta: prima Malta, poi il Portogallo.

Nel caso della riffa di Stato, un ruolo attivo e di primo piano è attribuito al consumatore: è sul gioco del conflitto di interessi che si basa la novità in avvio dal 1° gennaio 2021.

La logica è chiara: il contribuente sarà motivato a richiedere lo scontrino all’esercente, con la “promessa” della possibilità di partecipare all’estrazione di premi di importo importante.

Il tema della lotta all’evasione è una delle direttrici dell’azione del Governo che, tra le altre cose, mira ad incentivare i pagamenti tracciabili e limitare l’uso del denaro contante mediante incentivi ed agevolazioni. La lotteria degli scontrini diventa a tutti gli effetti uno degli strumenti del Piano Italia Cashless.

Fonte: www.informzionefiscale.it