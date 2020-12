L’opinione di Roberto Napoletano. Pensavo fosse amore… invece era un calesse

Ristori e Recovery Plan/ L’Europa taglia gli indennizzi del Governo italiano e la burocrazia bancaria non sconta il credito.

Con i ristori pagati a debito da noi questo Governo non riesce a fare arrivare i soldi a chi li ha promessi. Riuscite a immaginare che cosa può succedere con il Recovery Plan? L’Europa chiede riforme esecutive e reale capacità di spesa, ma noi siamo indietro e il Ragioniere generale dello Stato ha dovuto stralciare 14 articoli della Legge di stabilità per mancanza di copertura e ha chiesto la riformulazione di altri 65. Per uscire dall’angolo Conte deve mettere in gioco la sua leadership. Può andare bene o male, ma in entrambi i casi renderà un servizio al Paese