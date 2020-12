Lega La Maddalena: urgente potenziamento Usca. A parlare Antonella Ruzzettu, coordinatrice cittadina Lega Salvini La Maddalena.

La sua dichiarazione.

“La battaglia dei maddalenini per il diritto alla salute è da sempre il primo punto nei programmi elettorali della Lega. E questo non solo a livello locale ma anche, e soprattutto, a livello Regionale.

Un percorso non facile. La nostra isola si trascina dietro gravi carenze a livello sanitario e assistenziale da ben prima dell’ufficializzazione istituzionale dell’attuale Giunta Regionale. La situazione necessita di un lavoro incessante e costante.

Per questo ogni più piccolo passo avanti mosso nella giusta direzione non può che farci piacere.

Abbiamo ricevuto ieri, per voce dell’Assessore Regionale alla Sanità, Mario Nieddu, e del capogruppo Lega in Consiglio Regionale, Dario Giagoni, gli ultimi positivi aggiornamenti. Riguardavano il potenziamento dell’USCA, il potenziamento del Pronto Soccorso e l’arrivo ben presto di due tecnici di radiologia.

Tutto il nostro gruppo è pienamente consapevole che si tratta di piccoli passi, piccoli progressi non certamente sufficienti a rendere il nostro presidio ospedaliero pienamente e totalmente efficiente come vorremmo ma siamo fiduciosi.

Ci pare, pertanto, doveroso ringraziare coloro i quali pur trovandosi a Cagliari, e dunque lontani dalla quotidianità che da isolani viviamo, danno mostra di saper ascoltare la nostra voce e le nostre istanze.

Di fronte alla situazione d’emergenza che stiamo attraversando è necessario improntare ogni azione in un ottica di condivisione tra i vari gradi istituzionali, tra gli operatori sanitari e con gli stessi cittadini, che spesso sono in grado di esporre con semplicità e assoluta sincerità problematiche e sensibilità che dall’esterno non è facile cogliere.

Come gruppo Lega La Maddalena siamo costantemente in contatto con l’Assessore Nieddu e il capogruppo Dario Giagoni, che ringraziamo per l’incessante presenza, e siamo ben felici di poter dare per nostro tramite la loro assoluta disponibilità a seguire e portare avanti le istanza del territorio.”