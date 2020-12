Le offerte di lavoro più gettonate del 2020 su sardalavoro.it

sardalavoro.it ha stilato una classifica sulle offerte di lavoro più gettonate nel 2020 in base alle visite al portale.

La classifica

Al primo posto, troviamo la richiesta di Magazzinieri per il centro smistamento Amazon aperto quest’anno a Cagliari: ben 46 mila persone hanno visualizzato l’annuncio dal nostro sito.

Al secondo posto, l’offerta di lavoro per Autisti con Patente B di un’importante azienda di trasporti operante nel territorio regionale: 40 mila persone hanno dimostrato interesse per l’annuncio

Al terzo posto, il Bando dell’Arst per la selezione di 30 operatori generici è stato visualizzato da 36 mila persone.

La quarta offerta di lavoro è ancora quella proposta da Amazon, questa volta per la ricerca di operatori per l’assistenza tecnica in Telelavoro: l’annuncio ha avuto oltre 31 mila visualizzazioni.

Al quinto posto, secondo i dati Google Analytics, abbiamo l’annuncio dell’Aereoporto di Elmas che ricercava ben 200 figure da inserire in organico: in questo caso l’offerta è stata visualizzata da 29 mila utenti.

Segue al sesto posto l’articolo riguardante tutte le informazioni sui Voucher tvb finanziati dalla regione Sardegna, il post è stato visto da 27 mila utenti.

Settimo annuncio con 25 mila click la ricerca di personale per la nuova apertura Decathlon a Cagliari Santa Gilla.

Segue l’annuncio per la ricerca di un custode presso una Villa in Costa Smeralda che è stato visto da ben 24 mila persone.

Nella top ten troviamo anche le selezioni per una nuova Apertura Lidl a Settimo San Pietro, con 22 mila visite, e la selezione per portalettere Poste Italiane con 20 mila visite.

In totale il portale sardalavoro.it nel 2020 ha pubblicato oltre 2.000 offerte di lavoro con oltre 6 milioni di visitatori. Le offerte sono rigorosamente selezionate da fonti certe, come centri per l’impiego Aspal, agenzie interinali e le stesse aziende che inoltrano le loro offerte via mail.