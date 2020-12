Le Novene e le messe di Natale in Aou.

Sarà possibile seguirle sui canali social della Cappellania ospedaliera, Facebook e YouTube.

Inizieranno oggi, anche nelle cappelle dell’Aou di Sassari, le novene in preparazione del Natale. I cappellani hanno predisposto il programma degli appuntamenti religiosi, comprese le messe della Vigilia e quella del Santo Natale, che si terranno nella cappella del Santissima Annunziata, al settimo piano dell’ospedale civile, in quella della Sacra Famiglia al padiglione Materno infantile, e nella cappella San Pietro al Palazzo Clemente.

advertisement

E così, da oggi sino al 24 dicembre, nella cappella Sacra Famiglia di viale San Pietro, la Novena sarà in diretta sulla pagina Facebook della cappellania ospedaliera alle ore 19, con l’esposizione del Santissimo Sacramento e con benedizione eucaristica.

Andrà in diretta sul canale YouTube della Cappellania ospedaliera la Novena che si celebra al Santissima Annunziata. In questo caso la funzione religiosa avrà una particolarità: sarà celebrata ogni giorno alle ore 17 in un reparto diverso.

Si comincia oggi in Ortopedia, domani 17 dicembre in Geriatria Covid, il 18 in Chirurgia, il 19 in Oncologia Covid, il 20 in Medicina donna, il 21 in Lungodegenza, il 22 in Dh Oncologico, il 23 in Psichiatria e il 24 in Neurochirurgia.

In questi giorni la messa sarà celebrata alle ore 17,30 e trasmessa sul canale YouTube.

Le messe di Natale saranno officiate il 24 dicembre alle ore 20, in diretta su YouTube, dalla cappella Santissima Annunziata, e presieduta dal nuovo cappellano don Virgilio Businco.

Sempre il 24, ma alle ore 23.30, in diretta sulla pagina Facebook dal reparto di Ostetricia, sarà trasmessa la Santa Messa della notte e, a seguire, si terrà un breve momento di preghiera nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale per le mamme e per gli operatori sanitari.

Infine, il 25 dicembre, alle ore 10.30, la Santa Messa di Natale sarà in diretta sul canale YouTube, dalla cappella San Pietro al palazzo Clemente.