Latuaideadimpresa: premio al Liceo Spano di Sassari

Latuaideadimpresa, Premio nazionale per il miglior progetto ecosostenibile al Liceo Scientifico “Spano”. Con il progetto “Crikies” la scuola sassarese anche quest’anno ha ottenuto un prestigioso riconoscimento, oltre al quarto posto assoluto. La gara di start up è promossa dalla Confindustria ed è rivolta ai giovani, in particolare agli studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di diffondere la cultura di impresa.

Il Liceo Scientifico “Spano” di Sassari ancora protagonista a “La tua idea di impresa” (Latuaideadimpresa), il progetto di diffusione della cultura d’impresa nelle scuole promosso dalla Confindustria nazionale e che Confindustria Centro Nord Sardegna porta negli istituti superiori del territorio.

A causa dell’emergenza pandemica, l’edizione 2019/2020 (che ha registrato la partecipazione di 2400 studenti, con 242 progetti visionati e votati dagli imprenditori italiani) si è conclusa mercoledì con un evento in streaming nel corso del quale sono stati proclamati i vincitori: al liceo sassarese, che ha sfiorato il podio piazzandosi al quarto posto assoluto, è stato assegnato il Premio “Sostenibilità ed Impatto sociale da parte di Sistemi Formativi di Confindustria”, per il progetto “Crikies”, presentato dalla classe III D.

Un risultato particolarmente significativo: il gruppo di lavoro, formato da Barbara Chessa, Mayra Pittui, Francesca Pulina, Francesco Serra, Roberta Cuccuru, Tommaso Solinas, Tomaso Trudu, Alessandra Sardara, Alice Meloni, era infatti il più giovane tra i vincitori. Molto apprezzato anche il video promozionale (https://youtu.be/3NopOlPNQtI) realizzato con la collaborazione dell’ex giocatore della Dinamo Dyshawn Pierre.

Il progetto “Crikies”. L’idea è partita da uno degli studenti, Francesco. Il progetto si è sviluppato sino a dare origine ad un gustoso biscotto con gocce di cioccolato confezionato con farina di grillo, alimento gluten free e altamente proteico e con bassissimo impatto sull’ambiente.

La competizione nazionale. “La tua idea di impresa” (Latuaideadimpresa) è curato da Sistemi Formativi Confindustria in collaborazione con Università Luiss e Noisiamofuturo®, società promotrice del Festival dei Giovani®, e si presenta come una vera e propria competizione nazionale tra idee di impresa elaborate da team di studenti che diventano start upper.

Attraverso l’attività progettuale e il coinvolgimento delle scuole aderenti e degli studenti (delle classi del terzo, quarto e quinto anno), l’iniziativa contribuisce all’adempimento dell’obbligo dell’alternanza scuola-lavoro. Anche Confindustria Centro Nord Sardegna aderisce al progetto nazionale.

Gli studenti del Liceo “Spano” nelle ultime edizioni, con il supporto di Confindustria CNS, hanno portato a casa il primo posto nel 2017 e nel 2018, con un ottimo piazzamento anche nel 2019 grazie al progetto “Step One – One step forward – il passo che produce elettricità”. “La tua idea di impresa” ha trovato inoltre la collaborazione e il supporto della Camera di Commercio di Sassari nelle fasi formative e di orientamento.

Ancora un grande risultato per lo “Spano”. Soddisfazione è espressa dal dirigente del Liceo “Spano”, Antonio Deroma: «Il premio nazionale di questa edizione conferma l’eccellenza della nostra scuola nel campo della progettazione d’impresa. L’auspicio è che questo possa tradursi nell’apertura di percorsi di economia e management nel curricolo del Liceo, considerato l’interesse che il campo riveste in questo particolare momento».

«Sono molto contenta per i ragazzi che si sono impegnati in un percorso che ha comportato studio e incontri serali per la formazione e l’elaborazione del progetto», aggiunge la docente che ha seguito il gruppo di lavoro, Giovannella Meazza.

«Il Liceo “Spano” si conferma un’ottima fucina di idee imprenditoriali. Anno dopo anno, complessivamente, notiamo che c’è un costante miglioramento delle proposte progettuali, che hanno anche un pronunciato legame con il territorio», fa presente Roberto Chironi, responsabile di “La tua idea di impresa” per Confindustria Centro Nord Sardegna.