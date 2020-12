Il singolo: “L’amore”

Già in radio e in digitale e da oggi il video de “L’amore”, il primo singolo della giovane artista tarantina Daniela Rizzi, prodotto da Luca Venturi per Prima la musica italiana (On The Set/Believe Digital).

Il brano è scritto e arrangiato da Giancarlo Patera, collaborazione artistica di Franco Muggeo, registrato da Massimo Stano al Mast Academy Studio di Bari e masterizzato all’Energy Mastering da Claudio Giussani.

“Questa canzone ogni volta che la canto – dice Daniela – mi fa stare bene e mi dà la forza e l’energia per affrontare ogni giorno i miei problemi di salute perché lo posso proprio dire: “La musica mi ha salvato”. Ci tengo a far sapere anche che amo moltissimo gli animali, e infatti a casa ho tartarughine, pappagallini, un coniglio, un cagnolino e dei pesciolini rossi, e tutti mi fanno compagnia e io mi prendo cura di loro”.

advertisement

Il videoclip

Il video che accompagna il brano è diretto da Marco D’Andragora (DamStudio) ed è stato girato a Bari.

Daniela Rizzi: note biografiche

Daniela Rizzi nasce a Massafra (Taranto) il 29 giugno 1998. Scopre la sua passione per il canto a 6 anni, cantando in vari spettacoli di paese ed esibendosi in vari locali. Daniela, purtroppo, soffre di ritardo mentale medio, epilessia focale lesionale con trattamento farmacologico e strabismo bilaterale, ed è proprio grazie alla sua grande passione per il canto e per la musica, che riesce a convivere ogni giorno con i suoi problemi di salute.

Grazie anche al sostegno del padre, Daniela deciderà di studiare canto in modo professionale con vari vocal coach pugliesi. Dopo un breve periodo di frequentazione presso varie accademie, gli insegnanti le faranno ben presto notare una particolare predisposizione per il “Canto Lirico”: infatti si scopre in Daniela una vocalità da “Soprano Leggero”, capace di toccare note acutissime con estrema facilità, agilità e grazia, caratteristica questa del soprano Leggero.

Nel corso degli anni ha preso parte a diversi casting televisivi come: Next Generation e A voice for Music, inoltre la sua voce è stata la colonna sonora di moltissime manifestazioni di beneficenza per disabili e bambini oncologici e ha partecipato a gare canore riuscendo sempre a finire sul podio.

Nel 2019 ha ricevuto apprezzamenti non di rito durante il premio “Kata Ricciarelli”, presieduto in giuria proprio dalla soprano nota in tutto il mondo, che si è congratulata con Daniela per la sua voce. Nel suo percorso di studio ci sono diversi Master con alcuni nomi noti del panorama Musicale Nazionale, come il maestro Enzo Campagnoli, Aleandro Baldi, Fabrizio Berlincioni e altri. Attualmente studia canto pop-lirico dedicandosi anche all’interpretazione dei grandi classici della musica italiana.