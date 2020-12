La Via della Felicità e Natale due messaggi in sintonia

La Via della Felicità e Natale due messaggi in perfetta sintonia.

Continua nella serata di lunedì 7 dicembre la distribuzione del libretto “La Via della Felicità” nei negozi di Cagliari.

Si sta manifestando di alto gradimento da parte dei cittadini e degli esercenti cagliaritani, la distribuzione del libretto “La Via della Felicità”, di L. Ron Hubbard, che i volontari di Scientology e della omonima Fondazione, da circa sei mesi stanno effettuando in diversi quartieri di Cagliari.

Oltre 1200 libretti sono già stati distribuiti nei negozi di via Dante e dei quartieri di San Michele e Is Mirrionis, mettendoli a disposizione gratuitamente dei clienti. Diverse centinaia di libretti sono stati consegnati direttamente nelle mani delle persone nelle strade cittadine, alle quali il messaggio di “buon senso per una vita migliore” contenuto nella Via della Felicità, suona come auspicio per una imminente uscita dalla situazione che sta interessando tutti indistintamente.

Non è un caso se un messaggio di questo tenore viene recepito più facilmente in un momento di difficoltà come l’attuale e in prossimità delle festività di Natale. Sui 21 precetti contenuti nella Via della Felicità come “Abbi cura di te stesso”, “Rispetta e aiuta i tuoi genitori”, “Dà il buon esempio”, “Cerca di vivere nella verità”, “Rispetta la fede religiosa degli altri” o “Cerca di trattare gli altri come vorresti che gli altri trattassero te”, è facile trovare un accordo e molte delle persone contattate fanno un parallelo con il messaggio di pace e reciproco rispetto che il Natale porta con sé.

“Altri pensano ad un mondo migliore, noi ne stiamo creando uno” scrisse l’autore del libretto, il filosofo L. Ron Hubbard, in sintonia con il messaggio natalizio che invita tutti ad adoperarsi per creare un mondo di pace in cui nessuno sia escluso. Messaggio semplice e condivisibile da qualsiasi cultura laica o credo religioso.