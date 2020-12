La Società della Cura di nuovo in piazza contro l’economia del profitto. La rete sarda della Società della Cura consegnerà doni al Consiglio regionale della Sardegna.

Martedì 22 dicembre alle ore 15.30 La Società della Cura in Sardegna organizza un presidio sotto il palazzo del Consiglio Regionale. In Via Roma a Cagliari ma in connessione con tante altre piazze in Italia.

La rete di associazioni, sindacati e singole persone denominata ha deciso di intraprendere iniziative in tutti i territori. La finalità è di sensibilizzare le istituzioni sulle misure atte ad uscire dalla crisi che il Paese sta attraversando. Non solo, anche a ridisegnare un nuovo modello di sviluppo e nuovi modi di vivere.

advertisement

Per raggiungere alcuni degli obbiettivi che si prefigge, è pacifico che si debba invertire la rotta fin qui intrapresa. La società intende offrire alcuni suggerimenti alle Istituzioni e lo farà sotto forma di “dono”. Un dono che ogni singola associazione, sindacato e singola persona intende offrire, Un’idea, un suggerimento, una proposta.

La Società della Cura in Sardegna organizza, a questo fine, un presidio sotto il consiglio regionale e invita il Presidente del Consiglio Regionale e i capigruppo di tutte le formazioni politiche che compongono il Consiglio ad accettare questi doni. La società della cura Sardegna oltre a recepire il documento nazionale pensa di poterlo arricchire con proposte che provengono dal territorio e che verranno illustrate durante lo svolgimento del presidio.