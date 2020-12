La Sardegna al Rimini International Choral Competition

Si è svolto dall’11 al 13 dicembre in forma virtuale il Rimini International Choral Competition, una delle più prestigiose competizioni corali internazionali a livello mondiale, per la Direzione Artistica del M° Andrea Angelini.

I cori del M° Vincenzo Cossu, la Corale Studentesca Città di Sassari e l’Insieme Vocale Nova Euphonia hanno ottenuto entrambi il diploma di bronzo: B1 (livello base) per la Corale Studentesca; B2 (livello avanzato) per il Nova Euphonia.

Una vetrina importante per la Sardegna: i video caricati sul canale ufficiale YouTube del Rimini International sono stati visti infatti in pochi giorni da migliaia di utenti in tutto il mondo:

al minuto 1:00:15 il Nova Euphonia del M° V. Cossu (https://m.youtube.com/watch?v=hDpNNAXQFZE&t=3749s);

(https://m.youtube.com/watch?v=hDpNNAXQFZE&t=3749s); al minuto 1:11:28 la Corale Studentesca Città di Sassari (https://m.youtube.com/watch?v=1TVMmo5bjNw&t=4492s).

La reggia nuragica di Santu Antine, uno degli scenari tra i più suggestivi del Festival delle Bellezze, si è trasformato in uno straordinario palcoscenico internazionale.

Le dichiarazioni

«Questa estate – spiega il M° Vincenzo Cossu – abbiamo realizzato, con la giornalista Luciana Satta e l’operatore Cesare Donati, uno speciale televisivo nella reggia nuragica di Santu Antine per la III edizione del Festival delle Bellezze, grazie al contributo del Comune di Torralba, della scuola civica Meilogu, della Camera di Commercio di Sassari, attraverso il bando Salude&Trigu, e della cooperativa La Pintadera, attraverso il bando Culture Lab. Le performance della Corale Studentesca Città di Sassari e dell’Insieme Vocale Nova Euphonia non erano state pensate per la partecipazione al concorso internazionale. Ogni coro ha partecipato inviando un video di una sua recente performance. Abbiamo pensato fosse un’ottima occasione, sia pure virtuale, per permettere ai nostri ragazzi di fare un’esperienza di livello internazionale e di confrontarsi con alcune delle migliori formazioni corali del mondo».

I cori partecipanti sono stati ben 55, provenienti da ogni parte del pianeta: Cina, Giappone, Bulgaria, Croazia, Ucraina, Italia, Giappone, USA, Norvegia, Malesia, Indonesia, Slovenia, Ungheria, Polonia, Lettonia, Svezia, Russia, Hong Kong, Filippine, Lituania e Taiwan. Fra questi alcuni dei cori più affermati del mondo.

«Vorrei dedicare questi riconoscimenti a Peppa, la nonna dei nostri coristi Manuel e Cristian, venuta a mancare la scorsa estate e ad Andrea, il papà della nostra corista Carla, scomparso questo autunno. Spero infine che questa esperienza al Rimini International sia di buon auspicio per la ripresa delle attività nel 2021» conclude il M° Vincenzo Cossu.

Un ringraziamento particolare a tutte le testate giornalistiche che ci hanno sostenuto in questo complicato momento storico. A tutti e a tutte voi il Festival delle Bellezze augura un sereno Natale. In attesa di poter vivere ancora insieme la bellezza della musica nei luoghi unici della nostra Sardegna. A presto!

