“La festa di Don Martello” è il primo libro di Simone Zani pubblicato da BookSprint. Simone Zani, apprezzato lettore, osserva il mondo con lo sguardo di chi ama coglierne le sfumature, con l’animo artistico di chi vuole raccontare e raccontarsi.

“Paese mio che stai sulla collina

Disteso come un vecchio addormentato

La noia e l’abbandono

Solo la tua malattia

Paese mio ti lascio io vado via”

Queste le parole di una delle canzoni più famose dei Ricchi e Poveri, che molti breganesi conoscono e a cui ogni tanto pensano. Ma non è più tempo di “Che sarà”, ma di “Se mi innamoro”, il brano con cui il gruppo ha vinto il Festival di Sanremo di quest’anno. È infatti il 1985 e a Bregano, paese in Provincia di Varese di 700 abitanti arrampicato su una scoscesa collina, sta per avvenire un cambiamento epocale. Don Libero, lo storico parroco, è prossimo alla pensione e al ritiro spirituale presso l’Eremo di Santa Caterina del Sasso. Per la sostituzione il Vescovo Manzo sceglie Don Marino, soprannominato Don Martello a causa di una sospetta propensione a certi rapporti con donne sposate…

“Con il primo lockdown – dichiara Simone Zani – ho deciso di riprendere una bozza di un progetto iniziato negli Stati Uniti nel 2015. Rileggendo gli appunti ho trovato diversi spunti interessanti che mi hanno implicitamente suggerito di proseguire. Ho abitato a Bregano per quasi 30 anni e mi è piaciuto raccontare la quotidianità che ho vissuto e che mi ha fatto soffrire. La Festa di Don Martello è un racconto di un vero e proprio spaccato di vita dove appaiono anche personaggi apparentemente strani. Un romanzo che permetterà a chi ha vissuto in realtà simili di riconoscersi e assaporare certe sensazioni nostalgiche, ma divertenti.”

Simone Zani, il cui vero cognome è Zamignan, è nato a Varese il 15 marzo 1981. Da sempre nutre la passione per la scrittura, la musica e la poesia. È un apprezzato critico musicale e speaker radiofonico e attualmente è Caporedattore di All Music Italia e Direttore Artistico di Radio A8. Ha preso parte a numerose manifestazioni musicali e sportive. Tra queste il Festival di Sanremo, di cui ha seguito come inviato 21 edizioni, e l’Eurovision Song Contest in cui è presente in sala stampa e nelle varie arene europee dal 2014. Tra gli eventi sportivi che ha raccontato da segnalare la Coppa del Mondo di Sci alpino (tra cui le tappe di Wengen, Kitzbuhel, Crans Montana, Solden, Bormio e Madonna di Campiglio), il ciclismo su strada, la Formula Uno e il motomondiale.

Negli anni ha partecipato a numerosi concorsi di poesia e ha vinto nel 2010 e nel 2014 due concorsi nazionali con le liriche “Lo Spazio Vuoto” e “Sinfonia tra le onde”. È tra i promotori dei Concorsi Letterari “Lo Spazio Vuoto” e “Uguali non è così” organizzati da GSZ Pro. Il 24 novembre 2020 pubblica “LA FESTA DI DON MARTELLO” il suo primo libro.

