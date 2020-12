La Costiera Amalfitana vi aspetta ed augura Buon Natale rivolgendo un pensiero a chi non è più

La Costiera Amalfitana vi aspetta, Reale (sindaco di Minori): “Quest’anno è social l’edizione di arte presepiale e stanno arrivando foto da tanti luoghi, foto di presepi fatti in casa o in quartieri.

La Costiera Amalfitana vi aspetta ed è pronta a riaccogliere con affetto e passione di sempre”.

Della Monica ( sindaco di Cetara) : “In filodiffusione i canti natalizi, questa sera, arriveranno in tutte le case. Poi un Babbo Natale è già andato in giro per le strade a salutare tutti i bambini ai balconi”.

Milano (sindaco di Amalfi) : “Ad Amalfi abbiamo consegnato a tutti i nati dal 2007 al 2017 la Christmas Box. Tutti i bambini hanno portato anche un dono che le associazioni di volontariato distribuiranno ai meno fortunati. Amalfi c’è e vi aspetta tutti!”.

A Praiano, perla della Costiera Amalfitana, i presepi incastonati nella roccia che guardano al panorama. L’artista ed autore, Michele Castellano, 72 anni, riposiziona i pastori e a ricostruire le casette. Una vera, grande, storia dalla Costiera Amalfitana che vi attende. Sono ben tre, splendidi presepi.

Ecco le spettacolari immagini video provenienti da Cetara – Babbo Natale lungo vicoli, strade e le famiglie a salutarlo dai balconi, alla fine un segno di speranza

E ancora da Minori la mostra di arte presepiale online con foto di presepi che stanno giungendo da più parti

Il trailer di "Quanno Nascette Ninno"

Ad Amalfi la Christmas Box ai bambini

“A Minori puntiamo sui bambini, sulle famiglie e sulla creatività. E’ social lìedizione di quest’anno del Premio d’Arte Presepiale “Michele Mansi“, organizzata dagli amici del presepe di Santa Lucia in Minori. Inviando ben tre foto è possibile partecipare con il presepe di casa, della parrocchia, del quartiere e tutte le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook Premio Michele Mansi.

Stanno giungendo contributi da tutti i paesi della Costiera ma anche dai nostri concittadini che non risiedono più dalle nostre parti. Poi tutti i vicoli di Minori sono stati decorati da luci artistiche che narrano una fiaba, in modo tale che ogni bambino che si affaccerà da un balcone, durante questo periodo di chiusura, potrà percepire un segnale diverso dallo stress proveniente da questa emergenza pandemica.

Dalla Costa D’Amalfi porgiamo gli auguri di Buon Natale a tutta la stampa internazionale e nazionale, a tutti i cittadini di questa Terra nella speranza di avervi presto da noi dove sarete accolti sempre con il sorriso, l’amore e la nostra passione ma anche dai colori, dai profumi, dalla bellezza.

Il pensiero va a tutti coloro i quali in questo momento sono in prima linea, a chi non c’è più, a chi ha perso gli affetti”. Lo ha annunciato Andrea Reale, sindaco di Minori, in Costiera Amalfitana,

Oggi ore 18 auguri speciali dalla Regione Campania.

“La Regione Campania per gli auguri di Natale ha scelto la bellissima scena natalizia di GustaMinori 2019, di “Accussì Natalea”, gli auguri da Casa Cupiello video a cura del Cast del Film di”Natale in Casa Cupiello” e il Concerto di Natale del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno il tutto verrà trasmesso in tv – ha proseguito Reale – e sull’ecosistema digitale, piattaforma che fornisce tutti i servizi multimediali legati alle attività ed ai beni culturali presenti sul territorio regionale.

Il tutto partirà alle ore 18 di oggi, con una serie di filmati che vedranno prima in video il noto attore Sergio Castellitto, poi Minori Città del Gusto e la Costa D’Amalfi alle 18.30 con “Quanno nascette ninno” questo il titolo dello spettacolo che nel 2019 fu messo in scena sul piazzale antistante la meravigliosa Basilica di Santa Trofimena, edificio religioso di epoca tardo barocca.

L’idea artistica e le musiche originali sono di Gerardo Buonocore per la produzione dell’associazione Gusta Minori corporation, in collaborazione con la regione Campania Scabec e il comune di Minori. Alle 18,30 ci sarà il Teatro Verdi di Salerno con il maestro Daniel Oren. Un grande omaggio alla Campania, all’arte di Eduardo, alle nostre tradizioni amate nel mondo”.

Ma è tutta la Costiera che nella sua originalità porge gli auguri di Buon Natale.

“A Cetara abbiamo delle luminarie speciali che ben si inseriscono nel nostro contesto ambientale e storico. Questa notte, nella notte di Natale – ha dichiarato Fortunato Della Monica, sindaco di Cetara – lungo i vicoli della città, in filodiffusione è arrivata nelle case la musica natalizia.

La stessa cosa accadrà questa sera che dunque potrà essere ascoltata in piena serenità da casa. Auguri di Buon Natale dalla città della colatura di alici, pronta ad accogliervi”.

La Costiera Amalfitana vi aspetta

E Amalfi la Christmas Box in dono a tutti i bambini nati dal 2007 al 2017.

“Stiamo consegnando a tutti i bambini – ha affermato Daniele Milano, sindaco della città di Amalfi – la Christmas Box Digitale a tutti i bambini nati dal 2007 al 2017. Si tratta di una scatola contenente materiali artistici e anche un codice di accesso digitale ad una serie di video online de “Il Mondo di Naty” .

Naty è un’artista colombiana che da anni anima laboratori artistici coi bambini di Amalfi . Questa volta Naty li guiderà attraverso internet alla realizzazione della loro opera così da vivere in casa la tradizione di realizzare artisticamente gli addobbi, che ad Amalfi è sempre stata uno dei punti fermi del Natale.

Non abbiamo voluto rinunciare al sorriso dei nostri bambini. Per ritirare la Christmas Box, ogni bambino ha portato un dono per chi è meno fortunato: un gioco, qualcosa di buono, un vestitino.

I doni saranno poi distribuiti dalle associazioni di volontariato. Abbiamo pensato anche agli stagionali, ai lavoratori, erogando una prima tranche di contributi economici, a breve uscirà il bando”.