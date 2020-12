A questo scopo è stata ideata l’app Contapersone: uno strumento semplice ed efficace per contare gli accessi ad esercizi commerciali, eventi, celebrazioni religiose e qualunque luogo aperto al pubblico, e garantire il rispetto delle norme sul contingentamento.

È utilizzabile simultaneamente anche in presenza di più accessi, grazie alla possibilità di condividere il conteggio con più dispositivi. L’app Contapersone è stata realizzata dal team di DinDonDan ed è open source e disponibile gratuitamente per tutti. È stata ideata inizialmente esclusivamente per le chiese, per favorire la ripartenza in sicurezza delle celebrazioni religiose a maggio.

Con la necessità di evitare assembramenti nelle attività commerciali e negli spazi pubblici in vista del Natale, il team ha deciso di renderla disponibile per tutti, in un’ottica di servizio alla società civile in questo periodo di emergenza. Già utilizzata regolarmente nelle chiese di tutta Italia, anche per celebrazioni con migliaia di partecipanti (come quella in piazza della Vittoria a Genova, lo scorso luglio), l’app è semplice e immediata da usare. È sufficiente scaricarla sul proprio smartphone e creare un conteggio, che può essere condiviso con altri dispositivi mediante un link o un codice QR per monitorare gli accessi su più ingressi e garantire in ogni momento il rispetto del numero massimo di presenze.

advertisement

L’app Contapersone di DinDonDan può essere dunque utilizzata ad esempio in negozi e attività commerciali che necessitino di un controllo degli accessi (consentendo anche un monitoraggio preciso dell’afflusso giornaliero dei clienti), ma anche in aree aperte al pubblico per le quali si debbano contingentare le presenze, specialmente in caso di più ingressi e uscite (ad esempio zone pedonali e commerciali).

Contapersone è disponibile gratuitamente su App Store, Play Store e come web app. Maggiori informazioni sul sito dindondan.app/contapersone.