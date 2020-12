Kyberteatro: festival internazionale del teatro

Festival Internazionale di Teatro, Arte e Nuove Tecnologie.

TRADIZIONI DIGITALI // VII edizione.

Cagliari, 14 – 19 dicembre 2020.



Domani, martedì 15 dicembre, il sequel dell’appuntamento di apertura della settima edizione de Le Meraviglie Del Possibile – Tradizioni Digitali il tema del sottotitolo scelto quest’anno – il Festival Internazionale di Teatro, Arte e Nuove Tecnologie organizzato e curato da Kyberteatro. A partire dalle 16.30 sarà ancora MNEMAGOGHI – Multimedia itinerary, evento trasmesso on line sulla pagina Facebook del festival https://www.facebook.com/festivallelemeravigliedelpossibile.

Con i collettivi artistici internazionali BooksOnWall, nato in Uruguay da un’idea di Fulvio Capurso e “di stanza” attualmente in Portogallo, a Lisbona, e NoMade, la cui coordinatrice è l’italo-franco-tedesca Lea Walter, si esperirà “Mnemagoghi”, piccola raccolta di luoghi animati, un itinerario urbano ipermedia, co-creato dagli abitanti della città di Cagliari in collaborazione con Kyberteatro.



Per realizzare l’opera sono stati chiamati all’azione i cittadini stessi invitandoli a raccontare un loro luogo dell’anima. Il capoluogo sardo sarà collegato, idealmente e di fatto, con il percorso “Radio NoMade in Arberia”.

Attraverso un’applicazione dedicata, App BooksOnWall, i partecipanti ascolteranno attraverso un audio, e suggerita da una mappa georeferenziata, la storia degli Arbëreshë, le comunità albanesi dell”Italia meridionale, ripercorrendo la strada che porta alle radici di ognuno di noi. Arberia è il nome che usano gli Arbëreshë per definire la loro nazione sparsa nel Sud del nostro Paese ma unita dalla lingua.

Infatti, l’antica arbëreshë continua a essere parlata e trasmessa dai discendenti di quei “migranti” che fuggirono dall’impero Ottomano e vennero a stabilizzarsi in Italia tra il XV e XVIII secolo.

Nell'”esperimento” saranno coinvolte alcune classi del Convitto Nazionale e del Liceo Artistico di Cagliari, le quali, in presenza, seguiranno un itinerario che si snoderà dallo spazio OSC di via Newton 12, sede e centro di produzione di Kyberteatro, fino al Parco di Terramaini.

BooksOnWall è il prodotto del lavoro collaborativo e interdisciplinare di professionisti delle più svariate aree: arti visive, scrittura e letteratura, storia, audiovisuale, fotografia, disegno e pittura, animazione, musica e suono, comunicazione, programmazione digitale e gestione culturale.

Attualmente il collettivo intende implementare il progetto sul territorio europeo, cominciando dai paesi legati alla cultura mediterranea (Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Grecia), e in parallelo continua a sviluppare i suoi progetti in Uruguay, dove è nato, con la prospettiva di ampliarsi in altri paesi dell’America Latina.

Il collettivo internazionale NoMadesviluppa dal 2017 progetti artistici legati alla memoria collettiva e dei territori, in particolare attraverso il dispositivo “Radio NoMade”, con il quale si mettono in relazione materiale d’archivio e contenuti contemporanei per far emergere l’evoluzione dei processi comunitari che si vanno a esplorare.

E’ un gruppo poliedrico, che racchiude diverse abilità e sensibilità artistiche, in particolare nella grafica, il sound design, la videoarte, le arti performative, l’arte visuale, le installazioni site-specific e l’interactive art. Il collettivo include un approccio psico-sociale nella costruzione degli interventi artistici, che propone coinvolgendo il più possibile, quando possibile, le comunità e il pubblico.

Il Festival “Le Meraviglie del Possibile è realizzato con il sostegno della Regione Sardegna (Assessorato della Cultura), del Comune di Cagliari (Assessorato della Cultura), della Fondazione di Sardegna e la mediapartnership nazionale di Urban Experience (Roma). Nutrito il partnerariato locale: Accademia di Belle Arti “M. Sironi” di Sassari, il festival Pazza Idea, Luna Scarlatta, Teatro Alkestis, l’Istituto Tecnico “G. Deledda” di Cagliari. Mediapartner Tiscali.

www.kyberteatro.it