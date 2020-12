KyberTeatro. Le meraviglie del possibile

Domani, mercoledì 16 dicembre, alle 11, on line L’OCCHIO DELLA MACCHINA – Visioni digitali, un talk – webinar con Simone Arcagni, docente di “Nuovi media e nuove tecnologie” all’Università di Palermo, e Carlo Infante, docente di “Tecnologie digitali e processi cognitivi” all’Università telematica Mercatorum di Roma. Arcagni, autore anche dei libri “Visioni digitali” (Einaudi), e “Immersi nel futuro” (Palermo University Press e Rai), tratterà alcune tematiche presenti nel suo lavoro “L’occhio della macchina” (Einaudi) e dialogherà con Infante, anche fondatore di Urban Experience, punto di riferimento nazionale per i progetti di performing media.



Scrive Arcagni: “Se ogni epoca propone uno specifico sguardo sul mondo, allora qual è la logica e la natura dell’occhio contemporaneo? L’occhio della macchina connette la storia dell’Informatica con il pensiero visivo, propone esempi, storie e suggestioni, mostra il funzionamento di hardware e software, descrive media e dispositivi.

Interroga pensatori in un campo vasto che va dalla Matematica alla Futurologia. Affronta la storia di un occhio di natura matematica, con la matrice ben radicata nella Cibernetica. Un occhio informatico che si sviluppa in campi come l’Imaging, la Computer Vision, la Computer Graphics, la realtà virtuale e la realtà aumentata.

Un occhio dei Sensori e dell’Intelligenza artificiale, che vive di Informazioni e Database. L’occhio della Robotica e della Domotica, dei droni a volo autonomo, delle auto che si guidano da sole, degli algoritmi di Google, di Netflix e di Amazon. L’occhio delle nostre macchine, quelle che usiamo tutti i giorni e che ci aiutano a vedere, fotografare, riprendere, visualizzare”.



TRA CORPO E IMMAGINI VISIVE è il titolo della conferenza – talk – spettacolo che sarà fruibile giovedì 17 alle 19. Protagoniste le AjaRiot, collettivo artistico multidisciplinare nato a Biella nel 2014, vincitrici dell’Open Call LMDP7 con la performance D.A.K.I.N.I SUIT(E).



Parteciperanno Elisa Virgili, del Research Center PoliTeSse dell’Università di Verona, laureata in Filosofia politica, ricercatrice indipendente che si occupa principalmente di studi legati al genere, coautrice del libro “Smagliature digitali – Corpi, generi, tecnologie”, e Ilaria Nina Zedda, regista e drammaturga di Kyberteatro, direttrice creativa del festival.



Le AjaRiot sono un gruppo di artiste, performer, attiviste, danzatrici, videomaker. La ricerca, la transdisciplinarietà e il tema dell’autodeterminazione sono i loro cardini comuni, attraverso i quali esplorano la relazione tra corpo e immagini visive.



Durante il talk on line verranno mostrati alcuni stralci della performance interattiva D.A.K.I.N.I. SUIT(E), che prevede l’utilizzo di una tuta motion capture(regia di Isadora Pei, performer: Ester Fogliano, Giulia Parri, Isadora Pei, motion designer Giulia Parri, testi di Emanuele Policante, musica originale di Carlo Valsesia; con il patrocinio di: Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret, Università degli Studi di Torino – Dipartimento Studi Umanistici, Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale).

La corrispondenza tra l’esperienza del corpo e la sua proiezione virtuale è al centro delle animazioni 3D dell’opera D.A.K.I.N.I. SUIT(E); la tuta, seconda pelle della performer, permette al corpo reale di dialogare col corpo virtuale, in sovrapposizione, sdoppiamento, simbiosi, scontro, per pensare il soggetto nel futuro sull’onda delle teorie su cyberfemminismo, tecnofemminismo e xenofemminismo. In scena ci sono una performer danzatrice, una motion designer e la regista stessa.



www.kyberteatro.it