Juharia di Cagliari: musica e storia. I consueti tour attraverso la Juharia karalitana si colorano di musica e così domani, domenica 11 dicembre alle10.30, la nuova passeggiata guidata da Roberta Carboni, storica dell’arte ed esperta guida, attraverserà di nuovo le

strade che un tempo furono abitate dalla comunità ebrea incontrando la musica

sefardita.

Questa volta, infatti, oltre alle descrizioni della storia e delle vicende degli ebrei

cagliaritani e in coincidenza con la festa ebraica delle luci, Chanukká, i

partecipanti avranno modo di incrociare nel breve viaggio culturale tra o vicoli di

Castello anche un polistrumentista ebreo Catalano, Yachov Surya Gonzales, che

darà un’anima musicale al percorso.

Una nuova offerta culturale, organizzata dall’attiva associazione

Chenàbura, convinta che la valorizzazione della cultura ebreapotrà avere in

futuro molte ricadute positive per rispondere alle richieste dei tanti turisti che

sbarcano a Cagliari e sono interessati alle vicende della Giuderia medioevale

cagliaritana.

Il risveglio culturale della città.

Un obiettivo compreso anche dall’amministrazione comunale di Cagliari ed in

particolare dall’assessora alla cultura Paola Piroddi che ha contribuito e

sostenuto le tante iniziative di rivitalizzazione del quartiere ebreo portate avanti

dall’associazione Chenabura e dalla piccola ma vivace comunità ebrea cittadina.

Un risveglio culturale che ha già portato effetti positivi, stimolando la creatività di

capaci professionisti come Roberta Carboni che ha inventato questo modo di

mostrare l’antico quartiere ebraico e una nuova attività economica di successo.