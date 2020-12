Italia dei Valori : inopportune le dichiarazioni del senatore Massimo  Mallegni (FI) sullo sciopero  della Pubblica Amministrazione

Italia dei Valori : Le dichiarazioni del senatore Massimo Mallegni di Forza Italia, sullo sciopero della Pubblica Amministrazione sono inopportune e alquanto ridicole.

Lo sciopero è un diritto, studi la Costituzione Italiana, Senatore- la carta che lei come parlamentare dovrebbe rispettare.

Il 9 dicembre scrive Domenico Capezzoli, membro dell’esecutivo nazionale dell’Italia dei Valori, i sindacati hanno indetto uno sciopero della pubblica amministrazione nei comparti delle funzioni locali, della sanità e delle funzioni centrali. Un senatore della Repubblica ha il dovere di rispettare un diritto sacrosanto.

Noi dell’Italia dei Valori siamo esterrefatti ed indignati per le sue dichiarazioni populiste. Eviti lui continua Capezzoli, di ricoprirsi di vergogna e di ridicolo.

Comprendiamo ma non condividiamo, la sua necessità di apparire e lo riteniamo offensivo nei confronti dei lavoratori, che in questo momento difficile sono in prima linea, vedi nel sanitario, rischiando la propria vita .

Noi sposiamo apertamente conclude Capezzoli l’iniziativa annunciata dai sindacati a seguito della vertenza Rinnoviamo la Pubblica Amministrazione che richiede il rinnovo contrattuale.