IsReal rende omaggio a Patricio Guzmán.

Con Nostalgia della luce ha inizio il focus dedicato al maestro cileno del documentario.

Prosegue giovedì 3 dicembre la quinta edizione di IsReal – Festival del cinema del reale. Il festival è organizzato dall’Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna con la partecipazione di Fondazione di Sardegna e Fondazione Sardegna Film Commission. Per via dell’emergenza sanitaria in corso, il festival per la prima volta non si svolgerà nella sua casa, l’Auditorium G. Lilliu di Nuoro, ma avrà bensì luogo sulla piattaforma online di MYmovies.it.

Ha inizio oggi il focus dedicato al cineasta cileno Patricio Guzmán, di cui si presenta per la prima volta in Italia la trilogia composta da Nostalgia della luce (2010), La memoria dell’acqua (2015) e La cordigliera dei sogni (2019). I tre film del maestro del cinema documentario, arrestato all’indomani del colpo di stato del settembre 1973 e poi fuggito dopo due settimane di detenzione nello stadio di Santiago, raccontano con passione e lucidità la storia di un paese sempre più immemore del proprio passato, riflettendo a fondo sul tema della memoria e della sua persistenza come atto politico.

Dalle ore 21:00 appuntamento con il primo capitolo, Nostalgia della luce: girato nel deserto di Atacama, vi sorge uno dei più grandi osservatori astronomici del pianeta e, a pochi chilometri, si trovavano i campi di concentramento della dittatura di Pinochet. Guzmán intesse un complesso sistema di rimandi e simmetrie tra passato e futuro, profondità spaziali e terrestri, alla ricerca una distanza siderale da cui osservare il tragico trascorso del proprio popolo.

Il Concorso Internazionale prosegue alle 15:00 con The Whale from Lorino di Maciej Cuske, ambientato nell’estremo nord-est della Siberia, dove la controversa caccia alle balene è ancora oggi un’indispensabile garanzia di sussistenza per la piccola popolazione locale. Il film ritrae con grande potenza visiva la vita di una comunità remota avvolta in una dimensione atavica, nella quale domina la tensione tra la rappresentazione sublime della ferocia e la dignità di un popolo in lotta per la propria sopravvivenza.

Alle 18:00, infine, sarà in esclusiva soltanto nella serata di giovedì 3 dicembre il lungometraggio Fuori Concorso Res creata, diretto da Alessandro Cattaneo. Il film, presentato nella scorsa edizione di Hot Docs, è una riflessione sull’antico, contraddittorio e affascinante rapporto tra dimensione umana e animale, con un incipit sul litorale sardo di Platamona, dove una balena rimase spiaggiata per settimane.

Tutti i film sono disponibili, in esclusiva gratuita, sulla piattaforma online del portale MYmovies.it www.mymovies.it/ondemand/isreal/ e rimarranno online per 72 ore dall’orario di proiezione.

IsReal – Festival di Cinema del Reale