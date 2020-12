Is Mascareddas: undici storie per Natale. Un’edizione virtuale del Grande Teatro dei Piccoli.

Dal 21 al 31 dicembre andrà in scena sul sito di Is Mascareddas “Il Grande Teatro dei Piccoli”. Un’edizione speciale della storica rassegna di teatro di figura dedicata alle famiglie. Undici racconti disponibili gratuitamente sul sito della compagnia per tutta la giornata, dalle 8 a mezzanotte.

Undici storie natalizie. Atrettanti racconti da vedere accoccolati sul divano. E undici doni che Is Mascareddas fa al suo pubblico durante le festività. Andrà quindi in scena tutti i giorni, dal 21 al 31 dicembre, sul sito internet di Is Mascareddas, “Il Grande Teatro dei Piccoli”. Una formula speciale dunque per la XVIII edizione della storica rassegna di teatro di figura dedicata alle famiglie.

Sostenuta dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal Comune di Cagliari, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dalla Fondazione di Sardegna, la rassegna è realizzata in collaborazione con Sardegna Teatro e Sa Manifattura.

In cartellone, oltre alla compagnia cagliaritana, organizzatrice della rassegna virtuale, artiste e artisti provenienti da Milano, Chieti, Lecco, Cervia e Vallermosa.

Il programma.

Si parte quindi lunedì 21 dicembre con Babuska di Is Mascareddas, il primo dei racconti che la compagnia di teatro di figura regala a bambine e bambini. In un piccolo spazio scenico, abitato da un tavolo e da un carillon, Donatella Pau narra la leggenda della Befana con marionette da tavolo.

Martedì 22 dicembre Matteo Curatella, cantastorie, musicista, clown, in “Ciò che Lisa vuole”, ci racconta di un viaggio compiuto da una bambina alla vigilia di Natale, tra incontri, sorprese e qualche pericolo.

Mercoledì 23 dicembre in programma la seconda delle storie di Is Mascareddas, tratta da un racconto di Grazia Deledda. “Felle e Lia” è la storia di un ragazzino che la sera di Natale scopre il dono della vita. Il giorno della vigilia, giovedì 24 dicembre, Tiriteri – Teatro dell’Invenzione in “Seguendo la stella” si affida alla magia del teatro d’ombre per raccontare la storia dei Re Magi. Tre sapienti si mettono in viaggio in cerca del Nuovo Re, ispirati dalle profezie e dalla luce che attraversa il cielo. Venerdì 25 dicembre con Is Mascareddas si potrà trascorrere “Il Natale a casa del Signor Gino e della Signora Lisetta”. È la storia di un calzolaio povero e di magici elfi, tratta da una favola dei fratelli Grimm.

Le storie saranno poi disponibili, gratuitamente, per tutta la giornata, dalle 8 a mezzanotte.

La rassegna continua fino al 31 dicembre con il Cerchio Tondo, Vladimiro Strinati, Paolo Sette e Elisabetta Pau.