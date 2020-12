Il punto di Roberto Napoletano: priorità per il Mezzogiorno

Priorità per il Mezzogiorno. Roberto Napoletano: il Sud merita la fiducia. Recovery Plan – Il presidente Conte faccia propria l’iniziativa delle Regioni meridionali all’interno di un progetto Paese.

Non si tratta di dare al Mezzogiorno contentini o pacchetti di aiuti che peraltro verrebbero respinti al mittente dai funzionari europei. Si tratta di affermare una volta per tutte che nelle missioni in parte vincolate in parte scelte del Next Generation Eu italiano la priorità è il Mezzogiorno.

Come l’Europa fa debito comune europeo per la prima volta è importante che dopo vent’anni per la prima volta l’Italia esca dal circuito perverso dei venti staterelli chiamati Regioni e dal miope egoismo che ha ispirato questa lunghissima stagione di decadenza