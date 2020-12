Il Mamatita Festival 2020 diventa extra-ordinario!

Il Mamatita Festival 2020: a d Alghero spettacoli su Zoom in diretta dal teatro, favole al citofono, performance audio-walking attraverso la città e un nuovo murales da record!

Ad Alghero torna il Mamatita Festival in una edizione eccezionale, come l’anno che sta per concludersi. Normalmente programmato nel mese di Settembre in occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono di Alghero, il festival sceglie il Cap d’Any, con l’obiettivo di trasformare questo periodo abitualmente festivo e oggi eccezionalmente emergenziale.

Dopo mesi di progettazione e di riprogettazione, il Mamatita Festival diventa “extra”, e non rinuncia a prendersi cura della sua comunità e a voler trasformare la “città in un teatro”. E quest’anno lo fa grazie al contributo della Regione Sardegna e al sostegno di Comune di Alghero – Assessorato Cultura e della Fondazione Alghero.

Il Mamatita Festival, fin dalla sua nascita cerca di favorire nuovi processi di partecipazione e di fruizione culturale e quest’anno lo fa con particolare attenzione, nel rispetto delle normative anti-covid e dell’ultimo DPCM, che ha sospeso tutte le attività di spettacolo dal vivo.

advertisement

Programmato nell’ambito del 25° Cap d’Any di Alghero, il Mamatita [extra] Festival 2020 prevede performance teatrali in diretta dal Teatro Civico e spettacoli di microteatro sulla piattaforma Zoom, ma anche “favole al citofono” e performance individuali “guidate” da suggestive tracce audio. Il Mamatita “racconta” il suo territorio e lo fa entrando nelle case degli spettatori.

Il programma di questa edizione “extra-ordinaria” comincia con un’anteprima “a sorpresa” domenica 20 dicembre alle ore 18 su Zoom. Sulla piattaforma andrà in scena lo spettacolo di microteatro di e con Nadia Addis, menzione speciale all’ultimo Premio Scenario Infanzia: Brigitte e le petit bal perdu. Una microstoria, in un teatro in miniatura, adatto a grandi e piccoli.

Dal 26 al 31 dicembre sarà possibile prenotare e ricevere a domicilio una “Favola al citofono” di Ignazio Chessa, già Gianni Rodari in teatro nel suo “Rodari Club”.

Ignazio Chessa attraversa Alghero per raccontare le favole del celebre autore, dando voce alla donnina che contava gli starnuti, al famoso Giovannino Perdigiorno, al Re degli Uomini di burro e così via.

La quarta edizione del Mamatita Festival offre un’occasione per condividere le emozioni che ci hanno “abitato” in questi mesi con “Extra Body” di Davide Iodice e Nunzio Caponio. Sei dispositivi emotivi che il 27 e il 28 dicembre andranno in diretta su Zoom dal Teatro Civico di Alghero, piccolo teatro all‘italiana di grande bellezza. 12 performer, 12 stanze, 12 emozioni articolate in tre spettacoli al giorno, in collaborazione con Sardegna Teatro. Il 27 dicembre alle 18 “Vulnerabilità e Estasi”; alle 19 “Compassione e Rabbia” e alle 20 “Solitudine e Concordia”. Il 28 dicembre si ricomincia sempre alle 18 con “Empatia e Tristezza”; alle 19 “Angoscia e Panico” e infine alle 20 “Shock e Rinascita”.

Si prosegue dal 29 al 31 dicembre con una produzione del Mamatita Festival: CROSS1, CROSS2 e CROSS3, inedite drammaturgie del paesaggio. Scritte da Maria Luisa Usai, con il contributo di Marcella Mancini e le eleborazioni sonore di Frantziscu Medda Arrogalla, In CROSS lo spettatore sceglie il suo percorso – 1, 2 o 3 chilometri – segue le indicazioni fornite da una voce e prende parte ad una passeggiata esperienziale, attraverso Alghero, nella quale il camminare e il guardare diventano un’azione fuori dall’ordinario.

Il Mamatita Festival 2020

Dopo il successo dello scorso anno, anche quest’anno il festival dedica uno spazio alla rigenerazione urbana e lancia il concorso di idee per la realizzazione di un nuovo “murales orizzontale”, il secondo più grande in Sardegna. Artisti/street artist, singoli o collettivi, potranno inviare le loro proposte da tutta Italia per il “Mamatetto#2” che sarà realizzato durante la prossima edizione, prevista a Settembre 2021.

Il Mamatita [extra] Festival si conclude con un momento di dibattito, consuetudine della programmazione. Quest’anno sarà la giornalista Rossella Porcheddu a coordinare il 31 dicembre alle ore 16 un incontro “virtuale” con operatori, registi e giornalisti di settore, dedicato allo “stato dell’arte” del comparto “spettacolo dal vivo”, in Sardegna, ma non solo.

Un confronto necessario sui nuovi e i tradizionali processi di produzione, di creazione e di distribuzione dello spettacolo dal vivo, aperto al pubblico. Tra dirette, streaming e “netflix” della cultura cosa ci lasciamo alle spalle e cosa ci aspetta nel 2021?