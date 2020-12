“Il Live che non avete” adesso c’è. Tornano i Dynamica con l’album tutto dal vivo

Dedicato a tutti noi che il rock ci scorre nelle vene, che non possiamo farne a meno, che se si dice “musica” è una chitarra distorta quella che ci risuona nelle orecchie: i Dynamica sono tornati e lo hanno fatto nella loro dimensione migliore, quella live.

“Il Live che non avete” adesso c’è. Tutto dal vivo, un unico grande concerto per dieci tracce e dieci video registrati totalmente in presa diretta, e se già ci eravamo entusiasmati per l’energia dei quattro modenesi, per i loro brani che ci fanno pulsare il sangue, per quel muro di suono che ci investe e per i riff da lasciare a bocca aperta, ora potremo ascoltarli e vederli nella loro veste più vera.

Perché da sempre “live” è il vero sinonimo di rock, e in questo momento in cui i concerti ci sembrano solo un lontano ricordo i Dynamica non potevano farci un regalo più bello.

“Il Live che non avete” e sarà un po’ come essere di nuovo sotto a un palco.

Ad accompagnare l’uscita dell’album è in radio il primo singolo estratto “Le Lacrime che non avete”, il video è su Youtube.