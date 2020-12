Il grande gospel su Videolina: domani (domenica 27 dicembre) alle 21 il South Carolina Mass Choir in concerto

Il grande gospel. Le calde e avvolgenti atmosfere della musica gospel saranno protagoniste domani (domenica 27 dicembre) alle 21 su Videolina, per un inedito appuntamento di Gospel Explosion, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Progetto Evoluzione, in prima fila nella divulgazione e diffusione della musica afroamericana in Sardegna (da trent’anni organizza nel Sulcis il festival internazionale Narcao Blues).

L’emittente regionale ospiterà, dunque, l’appuntamento che da diciotto anni colora le chiese e i teatri dell’isola (e che in questa edizione non potrà svolgersi in presenza nel rispetto delle normative nazionali), con al centro la formazione del South Carolina Mass Choir, collettivo nato nella città di Charleston sotto la direzione di Michael Brown, indubbiamente tra le realtà giovanili più interessanti e acclamate di gospel contemporaneo dello stato.

L’intera esibizione, registrata appositamente lo scorso 20 dicembre negli Stati Uniti, è stata realizzata nel rispetto di tutte le misure di prevenzione atte a contrastare l’evolversi della pandemia, e più che un mero momento gospel, vuole essere un concerto di Natale, realizzato con la volontà di donare sani momenti di gioia e spensieratezza a tutti i telespettatori, arricchito da preziosi omaggi ai grandi della musica afroamericana e non, come Ray Charles, Aretha Franklin, Whitney Houston, Mariah Carey, John Lennon (del quale quest’anno ricorrono i 40 anni dalla morte) e gli Edwin Hawkins Singers, tra gli altri.

“Gospel Explosion è da sempre un momento di condivisione, aggregazione e fratellanza”, dichiara il direttore artistico Gianni Melis: “la magia che le corali ospiti della rassegna riescono a trasmettere è davvero un’emozione unica e ci ricorda, visto che i testi vengono quasi sempre presi direttamente dal Vangelo, che al mondo siamo tutti fratelli.

Ed è proprio per questo che, nonostante le enormi difficoltà, abbiamo lavorato perché in questo Natale così particolare ci fosse almeno un concerto; e che, essendo appunto unico, tutti gli abitanti della nostra splendida isola avessero la possibilità di vederlo e ascoltarlo.

Abbiamo quindi dialogato con il South Carolina Mass Choir, una delle migliori corali del sud della Carolina, e commissionato un concerto in esclusiva per noi, ragionando poi con l’emittente sarda per eccellenza, Videolina, con cui abbiamo concordato la messa in onda senza interruzioni pubblicitarie.

Così, almeno, speriamo che la magia del Gospel ci sia di aiuto per meglio celebrare il Natale, dimenticando per un po’ i problemi che questa pandemia continua purtroppo a creare”.

Il South Carolina Mass Choir si forma sul finire degli anni ’90 nella Carolina del Sud per iniziativa e sotto la direzione di Michael Brown. L’intento primario è quello di dare spazio ai molti giovani appassionati di gospel che cercano un’occasione per esprimere il proprio talento e anche una possibile carriera nel mondo della musica Gospel, Soul e R&B.

L’ensemble si estende velocemente arrivando a contare 45 membri e diventa una delle formazioni giovanili più interessanti e acclamate di gospel contemporaneo dello stato. Sotto la sapiente guida di Michael Brown inizia un’intensa attività di studio e di approfondimento della cultura gospel e spirituals, dalle origini ai giorni nostri; un lavoro che porta la corale a interpretare non solo le forme moderne del gospel ma anche quelle più tradizionali, raggiungendo un equilibrio musicale di grande spessore; nella sua musica si possono trovare canti tradizionali rivisitati con gusto e creatività in linea con le nuove tendenze contemporanee, un sound che sa essere esplosivo ma anche carico di sfumature e suggestioni celestiali tipiche della più genuina tradizione gospel afroamericana.

Nel dicembre 2015 la corale ha partecipato al “Concerto Gospel di Natale” all’Auditorium della Conciliazione di Roma, trasmesso da Canale 5, dove ha diviso il palco con artisti internazionali come Anastacia, Lola Ponce, Angélique Kidjo, Hevia, Riccardo Cocciante e Gigi D’Alessio.