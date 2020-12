Iglesias: arrestato un 37enne per spaccio

Ieri mattina, gli Investigatori della Sezione Anticrimine del Commissariato di Iglesias, unitamente al Reparto Cinofili di Abbasanta, dopo un’intensa attività d’indagine su assidui consumatori di droga, hanno proceduto al controllo di un uomo, Michele Camboni, 37enne di Iglesias ben noto alle forze di Polizia perché sospettato di svolgere l’illecita attività di spaccio di stupefacenti.

La perquisizione

La perquisizione, estesa a diversi immobili di sua proprietà, ha permesso di rinvenire:

circa 4 grammi di cocaina suddivisi in 11 dosi pronti alla cessione e 570 euro in contanti;

nell’altro appartamento sono stati scoperti, chiusi in una cassetta metallica, altri 4,5 grammi di cocaina e l’ingente somma di circa 16mila euro, in banconote di piccolo taglio.

Nell’immobile inoltre è stato altresì rinvenuto tutto il materiale utile al confezionamento e alla vendita della sostanza, dando conferma dell’attività illecita.

L’epilogo

L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e riaccompagnato presso la propria dimora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in regime di arresto domiciliare.