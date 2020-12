I Ridillo e Shel Shapiro ospiti di “Lazise – Canzoni d’autore”

Si chiude l’anno e si apre quello nuovo con il terzo fine settimana di appuntamenti dalla terza edizione di “Lazise – Canzoni D’Autore”, la rassegna patrocinata dal Comune di Lazise, realizzata alla Dogana Veneta con l’organizzazione e produzione di Azzurra Music condotta da Leandro Barsotti.

Questa settimana il 31 dicembre e il 1° gennaio in streaming sul canale Youtube della Rassegna ci saranno I Ridillo e Shel Shapiro.

I Ridillo

I Ridillo sono una band unica nel suo genere. Un cocktail di Funky, Soul, Jazz, Afro-Brasil, Folk e Lounge, tanto per citare le influenze più evidenti. Il risultato è un pop raffinato e divertente, elegante e pieno di energia, capace di episodi dolci quanto di momenti sfrenati, che non può assolutamente lasciare indifferenti. Chiunque abbia un minimo di Soul nel sangue viene attratto dai Ridillo come un’ape dal fiore, e subito scatta la magia.

L’arguzia, l’allegria, l’ottimismo e l’ironia sprigionate dai testi delle loro canzoni riescono incredibilmente a creare un amalgama con quelli delle cover che scelgono di riproporre, tanto da farle sembrare scritte apposta per loro… Dal vivo a Lazise in formazione ridotta con Daniele Bengi Benati e Claudio Shiffer Zanoni.

Online il 31 dicembre ore 21: http://bit.ly/lazise_ridillo

Shel Shapiro

SHEL SHAPIRO in grande forma a Lazise: “Sto bene, anche se non ne conosco il segreto. È importante credere in quello che stai facendo e non farlo con l’idea del gioco, ma serissimamente.” Questo ha dichiarato lo storico componente dei Rokes, e autore tra gli altri per Mina, Mia Martini, Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Patty Pravo e produttore di Riccardo Cocciante, Enrico Ruggeri, Rino Gaetano e tanti altri.

Online il 1° gennaio 2021 ore 21: http://bit.ly/lazise_shelshapiro

Otto incontri musicali presentati da Leandro Barsotti che vedono sul palco della prestigiosa manifestazione alternarsi per questa edizione: Dodi Battaglia, Mario Castelnuovo, Roberta Bellesini, Riccardo Fogli, i Ridillo, Shel Shapiro, Vittorio De Scalzi e Loredana Errore.

Le date aggiornate

Questo le date aggiornate della Terza Edizione di “Lazise – Canzoni D’Autore”:

31 dicembre 2020 ore 21:00 – I RIDILLO;

1° gennaio 2021 ore 21:00 – SHEL SHAPIRO;

8 gennaio 2021 ore 21:00 – VITTORIO DE SCALZI;

9 gennaio 2021 ore 21:00 – LOREDANA ERRORE;

Dove guardare la rassegna?

“Lazise – Canzoni D’Autore” sarà visibile in streaming anche dalla pagina Facebook di Azzurra Music: https://www.facebook.com/azzurramusic.

Social media: https://www.azzurramusic.it/ – https://www.comune.lazise.vr.it/