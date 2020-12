I murales di Orgosolo in diretta Facebook

Come da programmazione e come già anticipato Domenica 27 Dicembre alle ore 14.00, in diretta Facebook, parleremo di “Orgosolo la sua storia le sue lotte i murales” , ne parleremo con uno dei suoi artefici e protagonisti, Francesco del Casino accompagnati dal Prof. Pietro Clemente. L’evento sarà presentato dal circolo Peppino Mereu di Siena in collaborazione con ACSIT di Firenze.

L’orario è stato deciso per venire incontro alla maggior parte dei circoli all’ Estero .

Pertanto saremo in diretta sulla piattaforma Facebook del gruppo “Distanti ma uniti.Casa Sardegna on line” alle 14.00 con l’evento dal titolo :”Ogosolo. I murales” La lotta,i manifesti i murales.