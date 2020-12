Tutti impegnati nella lunga notte del Capodanno Internazionale.

Ogni famiglia, grazie ai nostri Dj potrà ascoltare la migliore musica e ballare trasformando la propria casa in Dancing per una notte. Nello Simioli, Michele Degortes, Gianni Berardini, AlfreDJ Maurizio Duca , Vichy, Dario Vigliani Fabio Even, Welbo. Il gotha della musica da ballare sarà in onda dalle 19,00 del 31 Dicembre fino all’alba del 1 gennaio 2021.

La radio, al tempo del Covid, permette ad ognuno di vivere il Capodanno con il ritmo gioioso che solo la buona musica curata dai veri professionisti può offrire. Nel pieno rispetto delle regole, in ogni famiglia sarà possibile ballare fino a tardi per accogliere il 2021 come tradizione vuole. Un grazie va ai Dj che hanno aderito volentieri all’originale iniziativa.

Sarà possibile ascoltare anche dallo streaming www.radiointernazionale.it

La radio nel 2020

Questo per Radio Internazionale Costa Smeralda è stato un anno complicato, davanti al quale non si è mai smesso di raccontare . All’attivo tante belle iniziative: dal Carnevale alla radio, fino alla lunga quarantena durante la pandemia che ha visto la nascita del primo libro di Radio Internazionale Costa Smeralda “40Parole”, e poi l’unico evento dell’estate 2020 il MarconiDay, durante il quale la radio è stata assoluta protagonista. Ogni giorno le dodici edizioni dei notiziari aggiornano costantemente gli ascoltatori.

Per il 2021 tanti progetti in pista compresi nuovi programmi, come sempre originali e la ristrutturazione di locali e postazion