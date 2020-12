I “caschi blu” consegnano farmaci alla Croce Rossa

MISSIONE IN LIBANO: “CASCHI BLU” ITALIANI CONSEGNANO MEDICINALI A CROCE ROSSA LIBANESE.

I “caschi blu” italiani della missione in Libano consegnano alla Croce Rossa libanese farmaci utili a contrastare il Coronavirus.

Un’importante fornitura di medicinali per contrastare il Coronavirus e la cura di altre patologie, per un valore di circa 250mila euro, e’ stata consegnata alla Croce Rossa di Tiro e di Bint Jbeil dai “caschi blu” italiani inquadrati nella Forza delle Nazioni Unite schierata nel Libano del Sud (Unifil).

I farmaci sono in gran parte antibiotici per le vie respiratorie, raccomandati nel trattamento di pazienti affetti da Covid-19, ma anche farmaci per la cura di patologie gastrointestinali, meningiti, infezioni delle vie urinarie, coliche addominali e gastriti.

Alla cerimonia di consegna dei medicinali ha preso parte il comandante del contingente italiano in Libano, generale di brigata Andrea Di Stasio, il quale ha evidenziato che “la donazione e’ finalizzata al supporto in campo sanitario di persone e famiglie libanesi che versano in condizioni di particolare svantaggio sociale ed economico.

I farmaci”, a cui si aggiunge la distribuzione di 14.000 mascherine chirurgiche e di 3.000 flaconi di gel disinfettante acquistati con fondi del ministero italiano della Difesa, “serviranno a sopperire alle esigenze delle principali strutture ospedaliere e di selezionati centri medici e ambulatoriali individuati dalle autorità e dai rappresentanti delle comunità locali”.