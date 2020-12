Ambrogio Guiso rieletto Presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale.

Votato anche il CDA: eletti Lucio Carta, Giovanni Frau, Marco Carzedda e Antonio Fronteddu

Ambrogio Guiso, 55 di Lula è stato eletto nella mattinata di oggi Presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale. Una riconferma che lo porta per il secondo mandato consecutivo, a ricoprire la massima carica dell’ente.

Le operazioni di voto si sono svolte nella ampia sala riunioni della Confindustria Sardegna centrale, in via Veneto a Nuoro con il coordinamento del direttore Antonio Madau. È qua che 18 dei 19 delegati (uno era assente per problemi di salute), eletti in seguito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dei delegati tenutesi l’11 ottobre scorso, hanno votato a scrutinio segreto il Presidente prima, e dopo il Consiglio di amministrazione.

Operazione portata avanti nel pieno rispetto delle norme anticovid, che ha permesso appunto di ridare al Consorzio una guida e di guardare con serenità ai prossimi cinque anni.

E proprio di serenità ha parlato il neo presidente Guiso, facendo riferimento anche al fatto che le recenti elezioni hanno visto la presentazione di una sola lista (accordo tra le principali associazioni di categoria), segnale di unità e collaborazione che ha indirettamente riconosciuto all’amministrazione uscente un giudizio positivo per le attività svolte da parte della base.

I cinque componenti che faranno parte del consiglio di amministrazione sono, oltre al presidente, gli uscenti Lucio Carta, Giovanni Frau e Marco Carzedda, a cui si aggiunge Antonio Fronteddu.

Ringraziamenti d’obbligo per il neo presidente Guiso verso il Consiglio dei Delegati, ai quali ha spiegato che “l’impegno per i prossimi cinque anni dovrà essere grande. Abbiamo tanto da portare avanti, e lo faremo con il sostegno e la collaborazione di tutti. Importantissimo sarà anche il lavoro degli uffici, all’interno dei quali lavorano persone motivate.

A questo proposito voglio dedicare questa elezione a un dipendente del Consorzio che purtroppo è mancato a ottobre, a Lucio Goddi, che era appena andato in pensione e ci ha lasciato qualche mese fa”.

Ora a lavoro per chiudere il 2020 con l’approvazione del bilancio di previsione.