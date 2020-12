Giovedì prossimo, alle ore 11:00 in diretta streaming su https://www.facebook.com/orgogliodelriscatto, Stefano Mei presenterà la squadra che lo accompagnerà nella kermesse elettorale del 31 gennaio prossimo, quando a Roma si sceglierà il nuovo presidente della Fidal, chiamato a gestire un quadriennio olimpico unico nella storia, perché comprendente ben due rassegne a cinque cerchi.

La presentazione del gruppo che, in caso positivo, andrà a comporre il Consiglio Federale, arriva al termine di un lungo periodo di gestazione, nel quale il dirigente spezzino ha voluto conoscere alle radici lo stato di salute dell’atletica italiana in tutte le sue componenti, incontrando (per via telematica vista la situazione pandemica, dovendo rinunciare al previsto tour italiano di confronti) dirigenti e società di ogni regione italiana.

Giovedì nasce la squadra di Stefano Mei

advertisement

Ne è uscito fuori un caleidoscopio di necessità e di richieste, che sono andate a coincidere ed integrare quello che già da oltre un anno è il programma alla base della candidatura di Mei e che sarà il canovaccio sulla base del quale l’auspicato presidente si muoverà.

Nessun tema è stato dimenticato, dall’impiantistica ai rapporti con la scuola, dai regolamenti al rapporto con gli Enti di Promozione Sportiva, dalla vita delle società grandi e piccole all’atletica di vertice.

Ora è arrivato il momento di tirare le somme. Giovedì saranno resi noti i nomi che condivideranno con l’ex campione europeo dei 10000 metri “l’ultimo giro di pista”, culminante con l’arrivo, ossia con la proclamazione il 31 gennaio del nuovo presidente.

Il cammino è stato lungo ed è stato condiviso, per questo si è deciso di presentare tutti insieme i componenti della squadra anche se questa era pronta da tempo. La sfida è stata lanciata presentando la candidatura oltre un anno fa, per dare all’atletica italiana quel rilancio che si merita. Ora è tempo di raccogliere i frutti…