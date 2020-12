Genova: celebrato questa mattina dall’Arcivescovo Marco Tasca il Precetto Natalizio Interforze

Precetto Natalizio Interforze Esclusiva intervista a Mons. Marco Tasca “che Gesù ci dia la forza e l’intelligenza per superare questo momento drammatico”.

Il Prefetto di Genova: “voglio mandare l’augurio di un Natale che ci faccia riscoprire anche valori nuovi soprattutto di solidarietà”.

In occasione delle imminenti festività natalizie, questa mattina, presso la Cattedrale di San Lorenzo, Mons. Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, coadiuvato dai Cappellani Militari della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, ha officiato la Santa Messa di preparazione al Santo Natale a beneficio delle Forze Armate, delle Forze di Polizia

e degli altri Corpi dello Stato operanti nel territorio ligure.

Nel corso della Celebrazione, cui hanno preso parte anche le Autorità civili del Comune, della Provincia e della Regione, l’Arcivescovo ha sottolineato il significato vero del Natale, incentrato sulla venuta di Dio tra gli uomini, e ha dedicato una riflessione sul tema della responsabilità e della necessità di esercitare l’autorità nell’ interesse e per il bene della collettività, accompagnando, comprendendo, aiutando e amando.

In esclusiva, ai nostri microfoni, Mons. Marco Tasca, ha voluto inviare un messaggio di speranza e

solidarietà ai fedeli e alla città di Genova: “con grande piacererivolgo a tutti voi l’augurio di un Santo Natale e buone feste.

Quest’anno sarà un Natale un po’ particolare, ma credo che davvero il Signore ci darà la Grazia e la forza per vivere un Natale all’insegna della solidarietà. Questo è il grande ed importante messaggio che voglio dare a tutti noi oggi: il nostro pensiero deve essere, certamente, rivolto alla nostra famiglia e ai nostri cari ma soprattutto alle tante persone che, in questo momento, sono nella difficoltà e nella prova. Gesù che nasce e si fa uno di noi e si è preso a cuore tutti, ci dia l’intelligenza, la Grazia e la forza per prenderci cura di tutti quelli che il Signore ci ha messo accanto come

fratelli e sorelle. Buon Natale e buone feste a tutti voi”.

Alla celebrazione religiosa era presente il Prefetto di Genova, la Dott.ssa Carmen Perrotta, che ha rilasciato la seguente dichiarazione: “auguro un Natale sereno ai genovesi e ai liguri, con la speranza che l’anno prossimo ci riporti alla normalità di cui abbiamo tutti bisogno. I momenti di convivialità e di socialità, purtroppo, si sono ridotti.

Questa è stata una messa che ha raccolto tutte le Istituzioni e credo d’interpretare il pensiero di tutti. Voglio mandare l’augurio di un Natale sereno che ci faccia riscoprire anche valori nuovi, soprattutto di solidarietà, perchè è un momento di grande disagio per una fetta importante della popolazione. Un augurio a tutti”.

