Thiesi, dopo il webinar sulle prospettive dell’offerta turistica nel periodo post-covid, proseguono senza sosta gli incontri del GAL Logudoro-Goceano all’interno del percorso che porterà alla costituzione dei Club di prodotto. Venerdì 18 dicembre alle 11, in diretta streaming sulle pagine social del “Gruppo d’azione locale” sarà presentato un nuovo seminario online dedicato alla “Destinazione turistica del Logudoro-Goceano”.

A illustrare i contenuti sarà l’esperto Josep Ejarque, consulente della FTourism per il GAL, che tratterà numerosi temi di interesse, in particolare dedicati ad approfondimenti sulle potenzialità del territorio in merito alla costruzione dei prodotti turistici.

L’iniziativa è libera e aperta a tutti, ma è rivolta in particolare a chiunque operi o intenda occuparsi del settore turistico. Per seguire l’evento collegarsi al canale facebook del GAL (https://www.facebook.com/GALLogudorogoceano) e al canale youtube (https://www.youtube.com/channel/UCizUe2SrtaxASrusGPJT1Dw).