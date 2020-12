Furti presso il cantiere stradale della SS 131

In data odierna i Carabinieri della Stazione di Torralba, a seguito delle indagini esperite con l’aliquota operativa di Bonorva, hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria 7 soggetti originari di Silanus per il furto di 170 reti elettrosaldate, del valore complessivo di circa 5.000 euro.

Il materiale era stato rubato il 24 giugno 2019 presso il cantiere stradale dell’azienda appaltatrice dei lavori della SS 131 Km 175, dove gli autori erano riusciti a portar via tutto il materiale del peso di quasi 8 mila kg a bordo di un furgone, notato da una pattuglia della stazione mentre svolgeva un servizio di prevenzione e contrasto proprio al fenomeno dei furti.

Gli accertamenti serrati dei militari sul furgone e l’analisi dei tabulati di traffico telefonico hanno permesso di acquisire diversi elementi a carico di tutti i malfattori che, a vario titolo, avevano operato in concorso per assicurarsi la refurtiva.