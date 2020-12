Fuori il nuovo singolo di Tancredi Hill

Dal 4 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica “DON’T LEAVE ME ALONE”, ultimo singolo di TANCREDI HILL già disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

Prendere il dolore, stringerlo tra le mani e trasformarlo in una canzone che faccia venir voglia di ballare: questo l’intento che TANCREDI HILL concretizza in “DON’T LEAVE ME ALONE“, suo nuovo brano. Partendo da un testo crudo e una tematica delicata quale la violenza (fisica e/o psicologica) tipica dei cosiddetti rapporti tossici, Tancredi con questo singolo ha l’obiettivo di ispirare le persone invitandole ad amarsi per ciò che sono, in quel modo unico e loro soltanto.

Spiega l’autore a proposito del nuovo brano: «“Don’t leave me alone” è un inno all‘amore per se stessi, perché tutti siamo perfetti così come siamo e non dovremmo mai permettere a nessuno di dirci che non siamo abbastanza. Ho scelto questo singolo per ispirare tutte quelle persone che si trovano nella situazione in cui mi trovavo io: lo dedico e rivolgo alle persone che vengono bullizzate, a chi pensa di non essere abbastanza e a chi cambia se stesso solo per piacere agli altri. A tutti loro spero questa canzone possa dare la forza di amarsi».

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Raffaele Nocerino, è incentrato su Tancredi che, impersonandol’allegorica ed irreale versione di se stesso nei panni di una scimmia, racconta una storiache passa attraverso l’abbandono e la solitudine e cheapproda, infine, alla scoperta dell’amor proprio.

Biografia

Tancredi Hill è un cantante italiano trasferito a Londra per fare musica a livello internazionale.

Nel 2008 è stato uno dei concorrenti ufficiali di XFACTOR Italia con il suo gruppo vocale FM esperienza unica che mostra a Tancredi l’industria discografica da vicino e dove Tancredi capisce che tipo di artista voler essere. Senza saper parlare inglese si trasferisce a Londra cercando di costruire una carriera da solista, cercando di imparare la lingua dalle persone per strada, al bar con il solo obiettivo di diventare un cantante internazionale. Nei primi mesi di vita a Londra crea uno show tutto suo ed inizia a cantare per strada, cercando di guadagnare dei soldi dalle persone che si fermavano ad ascoltarlo in modo da poter continuare a vivere a Londra e attirare nuovi fans.

Tancredi canta tutti i giorni a Piccadilly Circus per strada sotto la pioggia, il sole, la neve trascinandosi il suo speaker da 30kg su e giù per la metro di Londra ed in 6 mesi investe i soldi guadagnati per auto prodursi, rilascia il suo primo singolo EGO nel Regno Unito iniziando una carriera da solista e diventando uno degli artisti di strada più seguiti a Londra. Nel 2020 Tancredi prende il controllo della sua carriera diventando manager di se stesso, andando in giro promuovendo la sua musica, contattando radio, giornali e lavorando come ufficio stampa in Italia, USA, e Regno Unito dove incontra Josh Wantie, un talentoso produttore discografico a cui Tancredi presenta la sua musica e Wantie decide di produrre il suo nuovo singolo “Don’t leave me alone” che appena uscito ha superato i 100.000 streaming su Spotify. Il brano è disponibile in rotazione radiofonica dal 4 dicembre.