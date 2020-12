Bandito in occasione dell’edizione 2020 della giostra equestre oristanese, il concorso che in passato è stato riservato ad altre forme di espressione artistica, quest’anno è stato dedicato alla poesia ed ha visto una altissima partecipazione da tutta Italia.

“Abbiamo rinviato fino a oggi la cerimonia nella speranza di riuscire a premiare personalmente i vincitori di questo importante concorso che onora la nostra tradizionale giostra – afferma il presidente della Fondazione Oristano e Sindaco della città Andrea Lutzu -. Vista l’impossibilità a svolgere manifestazioni in presenza, in linea con le misure anti Covid, abbiamo comunque deciso di chiudere il 2020 con una cerimonia on line. I nomi dei vincitori e di tutti i premiati saranno proclamati nel corso di un appuntamento sul canale Youtube dedicato alla Sartiglia”.

Al concorso hanno partecipato 42 componimenti provenienti da tutta Italia: oltre alla Sardegna, Lombardia, Veneto, Campania, Emilia Romagna, Lazio a conferma del grande successo che la manifestazione riscuote anche fuori dai confini regionali.

La giuria composta da Maria Grazia Atzeni, Santina Raschiotti e Maurizio Casu, dopo una scrupolosa analisi delle poesie pervenute, ha assegnato i primi tre premi alle poesie che sono state ritenute di forte impatto emotivo, rispondenti ai canoni condivisi dalla commissione. Oltre al primo, secondo e terzo classificato sono state inoltre attribuite quattro menzioni d’onore ai componimenti ritenuti meritevoli sulla base dei requisiti previsti dal regolamento del concorso.

I componimenti vincitori, le menzioni d’onore e le altre poesie partecipanti al concorso sono state racchiuse in una pubblicazione voluta dalla Fondazione Oristano, edita da Camelia Edizioni, che nel 2021 verrà spedita via posta a tutti i partecipanti al concorso; sono stati esclusi dalla stampa le poesie giudicate dalla giuria non classificabili, 5 in tutto, perché non aderenti ai criteri di partecipazione indicati nel regolamento del concorso.

La proclamazione dei vincitori sarà visibile on line dal 30 dicembre alle ore 16 al link https://youtu.be/I6tM8ZjYYxY