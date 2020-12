Flavio Briatore e il Billionaire per l’emergenza Bitti.

“Diamo una prova di solidarietà partecipando alla raccolta fondi”

“A Bitti è successa una tragedia. Non c’è più nulla, manca tutto. Vogliamo fare qualcosa: ripristinare il panificio per riprendere le attività e aiutare concretamente le persone”. Flavio Briatore in un video ha lanciato con queste parole una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare la popolazione colpita dall’alluvione a Bitti. Sono stati raccolti in meno di 24 circa 20mila euro, grazie a quasi duecento donatori. “Diamo una prova di solidarietà – continua Briatore – ho deciso di aprire un conto gestito da sei persone di Bitti, persone sul territorio che conoscono i bisogni primari in questa fase di emergenza”. La campagna si chiama “Il Billionaire per Emergenza Bitti” e in queste ore è molto condivisa sui social media.

Sulla piattaforma GoFundMe sono attive altre campagne, nate proprio nelle prime ore dell’emergenza, per aiutare e sostenere associazioni e istituzioni in questa fase delicatissima. Oltre 33mila gli euro raccolti da sei campagne: tra gli organizzatori l’associazione “Cadderis de Patada”, un gruppo di amici di Oliena (NU), Paolo Schirru, Benito Urgu, la Nazionale Artisti Sardi e Giusy Moni di Bitti.

Le campagne attive su GoFundMe