Fiorito, Uilm: “Preoccupati per futuro occupazionale”

“Al direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, abbiamo manifestato le nostre preoccupazioni di natura industriale e occupazionale per la vendita di Lottomatica di Video Lot Rete e Lottomatica Scommesse. Inoltre abbiamo chiesto il coinvolgimento dei Monopoli rispetto all evoluzione della vicenda.

Il Dott. Minnenna, nel confermare la volontà dell’Ente di continuare a monitorare l’operazione, si è impegnato a convocare due tavoli di confronto, uno con Lottomatica e l’altro con Gamenet, per definire le garanzie industriali e occupazionali. Ci riteniamo molto soddisfatti dei risultati della riunione e nei prossimi incontri ci confronteremo nel merito per tutelare sia i lavoratori rimasti in Lottomatica che quelli passati in Gamenet”.

Lo dichiara Fabrizio Fiorito, Segretario generale Uilm Roma e Lazio e Coordinatore nazionale per Lottomatica, al termine dell’incontro tra il direttore dell Agenzia Dogane e Monopoli e le segreterie nazionali di Fiom Fismic e Uilm.