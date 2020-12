Festival Macchiori: storie di ragazzi sportivi

Protagoniste del Festival Macchiori per la giornata di domani 18 dicembre, saranno le storie di sportivi che hanno superato gli ostacoli della vita. L’associazione Aurora Basket presenta infatti il libro “Sfide senza limiti”, nato da un’ idea di Marina Pisano, Dirigente dell’Aurora Basket, e curato dal giornalista Luigi Alfonso. A raccontare le loro storie saranno Giorgio Cabiddu campione di Basket in carrozzina e giocatore del GSD Porto Torres, Sara Vargetto atleta giovanissima (12 anni), Igor Macera pilota acrobatico di alianti e Sabrina Papi, prima donna italiana non vedente che ha pilotato gli aerei, e ancora Cristina Sanna, atleta e Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Sardegna. Dialogherà con loro Marisa Deiana, Radio Onde Corte Ogliastra.

Sfide senza limiti – Quindici storie di sportivi che hanno superato gli ostacoli della vita. Un libro che vuole raccontare le vicende umane e sportive di chi, quella luce, ha deciso un giorno di riaccenderla, di chi ha capito, a un certo punto della propria esistenza, che doveva necessariamente riappropriarsi della propria vita, trasformando ciò che sembrava un limite in una straordinaria risorsa. Quello che lega queste quindici esistenze è una specie di filo rosso: quello della sofferenza. È l’esperienza del dolore ciò che caratterizza le vicende umane dei protagonisti ma è proprio quella esperienza a dare ai quindici personaggi di questo libro la forza e il coraggio di riscrivere una storia che sembrava già arrivata al capitolo finale.

Dunque, nella giornata di domani il Festival Macchiori entra a scuola, tra i giovani, e precisamente all’Istituto superiore Einaudi di Senorbì, per una riflessione collettiva e un dibattito quanto mai sentito e attuale.

L’appuntamento con gli studenti è previsto per le 10. Ci sarà anche l’Associazione COMIP: Children of Mentally Parents – Associazione di Promozione Sociale che nasce da e per i figli di genitori con un disturbo psichiatrico. L’obiettivo è quello di essere sempre meno invisibili e ricevere un sostegno. Sarà a loro cura la presentazione del libro “Quando mamma e papà hanno qualcosa che non va”, di Stefania Buoni, presidente dell’associazione.

Il COMIP da tempo si impegna nell’informare e nel sensibilizzare le persone sull’argomento.

“Per quanto concerne il mondo della scuola, anche quest’anno i docenti Andrea Ortu, Dorotea Mascia, Isaura Piredda, Omar Squintu, Adriana Mandis, Maria Luisa Argiolas, Sandra Collu, Tiziana Castelli, Claudia Lancioni, Maria Regina Marroccu, Maurizio Serra, e il Dirigente Scolastico Marco Saba – ha detto l’assessora all’Inclusione Sociale Consuelo Palmas – hanno accolto con entusiasmo la proposta di aderire a Macchiori. Già l’anno scorso l’istituto aveva ospitato Carlo Miccio con “La trappola del fuorigioco”. L’incontro, dedicato alle classi terze e quarte sarà moderato da Alessandro Montisci, direttore per tanti anni del Centro di Salute Mentale di Sanluri e Presidente dell’associazione Culturalmente.

Tra gli ospiti ci sarà anche Gisella Trincas, Presidente dell’associazione sarda per l’attuazione della riforma psichiatrica e dell’Unione Nazionale delle associazioni per la salute mentale. Anche la scuola è una comunità, all’interno di una comunità, e così il suo ruolo diventa centrale e fondamentale in questo progetto: studenti e studentesse infatti lavoreranno alla recensione del libro e faranno una restituzione alla comunità. Sarà una esperienza molto formativa”.

Bruno Venturi, direttore artistico del Festival. “I ragazzi sono stati coinvolti in vario modo e in varie forme, con compiti diversi. Un gruppo di giovanissimi per esempio è stato incaricato delle riprese, e infine della regia e della realizzazione del video promo del Festival. Hanno passato giornate intere insieme a lavorare in giro per il paese di Guasila, e poi hanno collaborato tutti insieme alla realizzazione del video che potete tutti guardare nella pagina FB del Fesival. Io credo che sia un lavoro davvero bellissimo e siano stati bravissimi. Ma questo è davvero marginale rispetto alla disponibilità d’animo che hanno dimostrato in questi due giorni nei quali hanno davvero lavorato alacremente, rispecchiando quel senso di comunità e solidarietà che era proprio ciò che desideravamo accadesse. Senza retorica, voglio dire che chi si impegna in una missione culturale e di condivisione civile, tutto puoi inizia a muoversi in maniera giusta ed evidente”.