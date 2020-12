Festival Internazionale di Teatro, Arte e Nuove Tecnologie: 14 – 19 dicembre

Festival Internazionale

Si terrà giovedì 10 dicembre alle 11, in modalità on line, la presentazione de LE MERAVIGLIE DEL POSSIBILE – Tradizioni Digitali, il sottotitolo di quest’anno – settima edizione del Festival Internazionale di Teatro, Arte e Nuove Tecnologie organizzato da Kyberteatro, spin-off della compagnia L’Aquilone di Viviana, in programma dal 14 al 19 dicembre (le attività del festival sono già partite con alcuni workshop dal 27 novembre).

Per accedere alla videoconferenza sarà sufficiente connettersi al link:

meet.google.com/bgg-dcbs-dwc

A illustrare gli eventi in cartellone saranno Ilaria Nina Zedda e Marco Quondamatteo, direttori creativi e tecnologici di Kyberteatro; interverranno Claudia Pupillo e Simone Murtas, team creativo – digitale di Kt.