Ferraioli: Zooppa Italia contest destinato ad Amalfi

Ferraioli (Presidente del Distretto Turistico) : “Il portale di destinazione della Costa d’Amalfi ci offrirà l’occasione di rilanciare la nostra offerta turistica. La call internazionale ci aiuterà a trovare idee innovative ed empatiche per far sognare i viaggiatori post covid”.

“Zooppa Italia ha lanciato il contest creativo per il portale di destinazione della Costa D’Amalfi. Tutti coloro i quali hanno un’idea creativa potranno in questo modo contribuire a far conoscere l’offerta di turistica di questa destinazione, la Costiera Amalfitana, oltre le attrazioni più patinate.

E’ dunque il tempo di idee e spunti in ottica UI e UX per costruire le basi del futuro Portale di Destinazione Turistica di Costa d’Amalfi: uno strumento per raccontare il volto più autentico di questa destinazione e viverla in maniera più smart e sostenibile. Tutti coloro i quali vorranno candidare le proprie idee, i propri progetti di web design UX/UI finalizzati alla realizzazione del nuovo portale della Costa D’Amalfi potranno andare su https://app.zooppa.com/projects/authentic-amalfi-coast .

Il tutto rientra nei fondi ottenuti dal Distretto Turistico della Costiera Amalfitana da Invitalia nell’ambito del progetto sulla sostenibilità”. Lo ha annunciato oggi, Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana.

Dunque una comunicazione sempre più multimediale quella messa in campo dal Distretto con azioni in contemporanea.

“Il primo passo è stato il lancio della rivista online sia in inglese che in italiano www.authenticamalficoast.it sulla quale è possibile trovare le storie dell’ “altra” Costiera. Con la call organizzata da Zooppa – in cui valuteremo i migliori progetti di web design – ha concluso Ferraioli – avviamo il percorso che ci porterà al varo del Portale di destinazione.

La comunicazione mediatica è determinante al fine di ottimizzare nel modo migliore l’immagine della Costiera Amalfitana nel mondo. Più azioni in contemporanea che fanno rete grazie al contratto di sviluppo finanziato da Invitalia”.

Zooppa è una piattaforma online, nata con l’obbiettivo di mettere in comunicazione i creativi e le aziende.

Basata sul crowdsourcing, la raccolta di contenuti realizzati dai creativi, si è evoluta costruendo un’enorme community e una struttura che si occupa di realizzare contenuti per la comunicazione digital, tramite progetti open, progetti private e produzione diretta, per i propri clienti.

Un team che lavora ogni giorno per dare nuovi strumenti ai nostri Zoopper, aiutarli a crescere, conoscersi fra loro e migliorare. Al centro di tutto c’è la valorizzazione del talento

“La Costa d’Amalfi è una meta il cui valore – è scritto nel contest di Zoopppa – è noto e riconosciuto in tutto il mondo. Eppure, c’è ancora molto da scoprire!

Contribuisci a far conoscere l’offerta di turistica di questa destinazione, oltre le attrazioni più patinate.

Con questa open call, siamo alla ricerca di idee e spunti in ottica UI e UX per costruire le basi del futuro Portale di Destinazione Turistica di Costa d’Amalfi: uno strumento per raccontare il volto più autentico di questa destinazione e viverla in maniera più smart e sostenibile”.

E’ possibile candidarsi fino al 27 Gennaio del 2021.