Fedrix & Flaw, nuovo singolo “Già Lunedì”

Disponibile da oggi in digitale Già Lunedì, il nuovo singolo del duo romano FEDRIX & FLAW, formazione composta dai musicisti Federico Marra e Flavia Marra, prodotto da Alessandro Forte (già noto per i lavori con Aiello, Galeffi, Scrima…).

I due artisti tornano con questo nuovo brano dopo il successo riscosso sul palco dell’Ariston per Sanremo Giovani nel 2018. Fratello e sorella, i due condividono oltre al legame familiare anche la loro forte e inesauribile passione per la musica.

Il singolo è accompagnato da un videoclip da ora su YouTube: al centro del racconto, un nuovo inizio che si intreccia al destino dolce-amaro di questa storia.

Il brano prende forma durante il lockdown, periodo che dona inevitabilmente una vena nostalgica alla composizione. Fedrix e Flaw attingono dalle emozioni vissute rispettivamente in esperienze che li hanno segnati, nel bene e nel male.

Il sound del singolo richiama la dance anni ’90 a cui siamo tutti affezionati, tornando ai nostri giorni con fresche sfumature urban pop che caratterizzano da qui in poi il loro nuovo progetto. La presenza dell’automobile Iso Isettadei nostri anni ’50 è il cameo simbolo di questo concetto: qualcosa di bello legato al passato, che si lascia ricordare per fare spazio al futuro a venire.

“Ci piaceva l’idea della contrapposizione tra un sound apparentemente spensierato ed un testo malinconico, che quasi sogna una nuova possibilità, ma che alla fine chiude le porte al passato accettando nuove strade per il futuro.” – Fedrix & Flaw.

Biografia.

Fedrix & Flaw: Federico Marra, classe ’95, e Flavia Marra, classe ’00, sono un duo romano e sono fratello e sorella. Federico si è diplomato presso il Saint Louis College of Music in Tastiere Rock Blues e laureato presso il Conservatorio Santa Cecilia in Pianoforte Jazz con il Maestro Danilo Rea.

Ha studiato canto con il Maestro Diego Caravano dei Neri per Caso, suona anche chitarra e batteria.

Flavia Marra frequenta il I anno DAMS (musica, teatro, danza). Studia canto con Simone Moscato, ma suona anche percussioni, ukulele e pianoforte.

Da alcuni anni si sono fatti notare nei locali e nelle piazze di Roma.

Nell’autunno del 2018 hanno partecipato alle selezioni di Area Sanremo uscendone vincitori, e nel dicembre 2018 hanno gareggiato sotto etichetta Warner Music a Sanremo Giovani su Rai 1.

Federico da alcuni mesi lavora nel doppiaggio e nella direzione artistica di parti cantate per serie TV, film e cartoni animati, come Chiedi agli StoryBots, Curioso come George, The Witcher, Team Kaylie (Netflix, Universal, Amazon Prime Video). Dal gennaio 2020 hanno iniziato la registrazione di un nuovo progetto in collaborazione con il producer Alessandro Forte (Aiello, Galeffi, Scrima ecc..) presso lo studio Pepperpot di Roma.

Questo progetto ha permesso al duo di sperimentare nuove sonorità che spaziano dal pop all’urban/R&B.

Ultimi premi e riconoscimenti.

Fondi Agosto 2018 Summer Day Contest: passaggio alla finale regionale di Area Sanremo Tour

Fondi Settembre 2018 Area Sanremo Tour: passaggio alla semifinale nazionale

Sanremo Ottobre 2018 Area Sanremo Tour: passaggio alla finale nazionale.

A Sanremo, Novembre 2018, Area Sanremo Tim: Vincitori.

Sanremo, 20 Dicembre 2018, Sanremo Giovani: partecipazione al 69° Festival