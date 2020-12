Fca Melfi, Ugl: incontro tra Direzione ed Esecutivo

“Si è tenuto un’incontro tra FCA Melfi, le OO.SS e l’Esecutivo di Stabilimento per discutere della situazione complessiva aziendale e relativa programmazione pausa festiva di fine anno”.

Lo fanno sapere il segretario dell’Ugl metalmeccanici di Potenza, Giuseppe Palumbo e la segretaria dell’Ugl lucana della federazione, Florence Costanzo.

“L’ azienda ha comunicato la ripresa lavorativa dal 04 Gennaio 2021 dalle ore 06.00 per i modelli Jeep Renegade ICE e Fiat 500 x ICE. la copertura dei giorni del 02 e 03 Gennaio, avverrà mediante gli istituti contrattuali. Diversamente proseguono Costanzo e Palumbo – per i lavorativi collegati al ciclo produttivo Jeep Compass/ Ibride dei modelli Jeep, la produzione riprenderà giorno lunedì 11 Gennaio 2021 dalle ore 6.00 con la copertura dei giorni 4-5-7 e 8 Gennaio che avverrà mediante gli istituti contrattuali. Inoltre dal turno di questa sera, l’ azienda per i lavoratori collegati al ciclo lavorativo della Renegade e 500x consegnerà il nuovo calendario lavorativo a 15 Turni e 17 turni per unità Stampaggio e presse Plastica. L’auspicio dell’Ugl – concludono i segretari – è che con l’anno nuovo avvenga l’auspicato atteso passaggio necessario per preparare il terreno a un futuro di piena occupazione e di rilancio dello stabilimento di Fca lucano e del suo Indotto”.