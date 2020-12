Ente Concerti “Alba Pani Passino” in TV

In questo anno così particolare l’ Ente Concerti “Alba Pani Passino” vuole rispettare la tradizione rinnovando l’appuntamento con il concerto gospel di Natale.

Per ovvi motivi il concerto non si potrà svolgere ad Oristano ma siamo orgogliosi di annunciare che Mercoledì 23 dicembre alle ore 21.00 in differita da Washington D.C. verrà trasmesso su STV Oristano (canale 605 del digitale terrestre) e sul sito www.enteconcertioristano.it il concerto del gruppo gospel “Nate Brown & One Voice”. Si tratta di un concerto dedicato in esclusiva al pubblico oristanese in streaming dagli Stati Uniti per consentire a tutti di fruire dello spettacolo da casa, regalandoci un po’ di quel clima natalizio che ogni anno ci accompagna.

Il concerto è organizzato dall’Ente Concerti “Alba Pani Passino” con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del Ministero per i Beni e le Attività culturali e Turismo.