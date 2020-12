Enea: presentazione del nuovo portale

WEBINAR: 4 dicembre 2020 9,30 – 13,00 “Focus tecnico sull’applicazione del Superbonus: casi pratici e presentazione del nuovo portale ENEA”

I seminari dello sportello Energia della Camera di Commercio di Sassari proseguono online. In virtù delle disposizioni vigenti, come per i precedenti incontri, si è reso necessario rimodulare l’offerta formativa dello Sportello Energia attraverso strumenti che utilizzano la tecnologia Webinar.

In questo quadro, domani 4 dicembre dalle ore 9,30 alle ore 13, registrandosi esclusivamente al seguente Link: https://attendee.gotowebinar.com/register/7417658795424780043 si potrà seguire il seminario Web dal titolo: “Focus tecnico sull’applicazione del Superbonus – casi pratici e presentazione del nuovo portale ENEA” per il quale sono stati chiesti i Crediti formativi.

Il webinar è dedicato all’esame di casi pratici relativi all’applicazione del Superbous su un condominio ed un edificio unifamilare per i quali sono previsti interventi trainanti (applicazione di cappotto termico e sostituzione di impianto di riscaldamento) e trainati (sostituzione di serramenti ed installazione di impianto fotovoltaico). Suggerimenti pratici sulla scelta degli interventi e compilazione dell’asseverazione sul portale ENEA completeranno il programma.