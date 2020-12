E’ Lorenza Iannelli la vincitrice dell’edizione 2020 del Poster per la Pace Lions

E’ Lorenza Iannelli, allieva dodicenne della Istituto Pasquale Mattej di Formia, la vincitrice per l’Italia del Concorso Internazionale Poster per la Pace 2020-2021.

Dal 1988 i Lions bandiscono ogni anno in tutto il mondo questo concorso di disegno dedicato ai bambini dagli 11 ai 13 anni che vede mediamente oltre 600.000 partecipanti.

Obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare i più giovani al valore della Pace coinvolgendoli ad esprimere il loro modo di vedere la pace attraverso l’arte e la creatività.

In ciascuna edizione viene richiesto ai partecipanti di rappresentare il tema della pace da uno specifico punto di vista. Il tema del concorso di quest’anno è “La Pace attraverso il Servizio” e Lorenza lo ha voluto raccontare ponendo in primo piano l’impegno del personale sanitario, e delle infermiere in particolare, per salvare quante più vite umane possibile dal Covid.

Un impegno, ovvero un Servizio a tutte le comunità umane, che prescinde da e travalica razze, fedi religiose, idee politiche ed ogni altro possibile elemento di divisione.

“Gli angeli dei nostri tempi sono coloro che si pongono al servizio degli altri diffondendo pace amore”. Così Lorenza Iannelli ha spiegato il significato del suo poster. Parole che colgono pienamente il senso del tema proposto quest’anno.

Legittima la soddisfazione per questa vittoria a livello nazionale da parte del Lions Club Formia, organizzatore del concorso presso l’Istituto P. Mattej

“Una soddisfazione più che doppia. – ha raccontato l’arch. Francesco Maiolino, socio del Club e responsabile dell’organizzazione del concorso a Formia – Essere i primi in Italia con il disegno di Lorenza Iannelli, premiando così una ragazza che eccelle in arte evnelle materie letterarie, ma soprattutto aver ricevuto l’apprezzamento di tutti i Lions che hanno ad unanimità premiato l’opera della studentessa ‘Gli angeli dei nostri tempi’ per aver saputo cogliere in pieno l’essenza dell’umanità”.

Adesso si apre per Lorenza la fase internazionale del concorso.

“I Lions sono presenti in 210 nazioni – ha spiegato Isabella Quaranta, presidente del Lions Club Formia –e tra tutti i vincitori nazionali verrà selezionato il vincitore a livello mondiale ed altri ventitre giovanissimi artisti a cui spetteranno altrettanti premi di merito. La cerimonia di premiazione – covid permettendo – si terrà nella sede delle Nazioni Unite a New York: un’esperienza straordinaria per i ragazzi”.

Lions Clubs International collabora strettamente con l’ONU fin dalla sua nascita ed ogni anno questo legame viene celebrato proprio in occasione della premiazione del Poster per la Pace.

Chi sono i Lions?

Lions Clubs International – nata nel 1917 – è la più grande organizzazione internazionale di club di servizio con 1 milione 420 mila soci distribuiti in oltre 48 mila club in tutto il mondo. In Italia è presente con oltre 1.300 club e 40.000 soci.

Impegnati fin dalle origini nella difesa della vista, in Italia i Lions dispongono di uno dei maggiori centri per l’addestramento di cani guida a livello europeo e operano attraverso progetti su scala nazionale tra i quali Sight for Kids, che ha già generato oltre 100.000 screening pediatrici per l’ambliopia.

I progetti Lions per le comunità sono spesso focalizzati sui giovani e le scuole tramite programmi formativi quali il Concorso Un Poster per la Pace, i Campi e Scambi Giovanili e programmi di formazione quali Progetto Martina (prevenzione dei tumori giovanili) e “Interconnettiamoci… ma con la testa” per la prevenzione del cyberbullismo.

Lions Clubs International Foundation, la fondazione internazionale dei Lions, ha fin qui erogato oltre 1 miliardo di dollari di contributi per finanziare progetti umanitari locali e globali.