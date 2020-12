Domanda bonus 1.000 euro, si avvicina la doppia scadenza: quali sono i lavoratori interessati?

Domanda bonus 1.000 euro, come per il mese scorso, anche a dicembre è prevista una doppia scadenza per i lavoratori dello spettacolo, del turismo e non solo che hanno intenzione di accedere all’indennità una tantum.

Proviamo a fare ordine, partendo dal mese di novembre: il 13 novembre 2020 ha segnato il termine ultimo per richiedere l’indennità una tantum prevista dal Decreto Agosto, mentre il 30 novembre era prevista la scadenza per accedere alle somme stanziate con il Decreto Ristori, spostata con una comunicazione INPS al 18 dicembre 2020.

Sulle date ultime, però, sono arrivate delle novità. Nella stessa giornata del 30 novembre 2020, è arrivato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori quater che prevede una nuova tornata di aiuti replicando ancora una volta l’indennità una tantum e riapre le domande per il bonus previsto dal Decreto Agosto.

Dai lavoratori dello spettacolo a quelli del turismo, passando per gli autonomi particolarmente danneggiati dall’emergenza coronavirus, la platea di lavoratori destinatari dei tre bonus è ampia. Ma non tutti devono presentare domanda.

Continua ad applicarsi il meccanismo consolidato dall’inizio dell’emergenza:

chi ha già ottenuto altre misure di sostegno simili riceve l’indennità automaticamente ;

; chi lo deve ricevere per la prima volta deve presentare un’apposita domanda all’INPS.

Domanda bonus 1.000 euro in scadenza il 18 dicembre: proviamo a fare ordine tra Decreto Ristori e Ristori quater

Andando in ordine cronologico, il 13 novembre 2020 sono scadute le domande per il bonus 1.000 euro previsto dall’articolo 9 del DL numero 104 del 2020, il Decreto Agosto.

Ma per chi non ha richiesto l’indennità una tantum, se rispetta i requisiti per ottenerla, il tempo non è scaduto. In calendario ci sono ancora due date da segnare:

la scadenza del 18 dicembre 2020 che riguarda il bonus 1.000 euro del Decreto Ristori ;

che riguarda il ; la scadenza del 15 dicembre 2020 che riguarda il bonus 1.000 euro del Decreto Ristori quater e la riapertura delle domande del Decreto Agosto.

Bonus 1.000 euro lavoratori autonomi, stagionali, spettacolo e turismo Scadenza Servizio attivo Articolo 9 DL 104 del 2020, Decreto Agosto 15 dicembre 2020 (riapertura dopo la scadenza del 13 novembre 2020) Servizio online attivato, chiuso e poi riaperto in seguito alle novità del Decreto Ristori quater Articolo 15 DL numero 137 del 2020, Decreto Ristori 18 dicembre 2020 (inizialmente fissata al 30 novembre 2020) Servizio online attivo dal 30 novembre Articolo 9 DL numero 157 del 2020, Decreto Ristori quater 15 dicembre 2020 Servizio non ancora attivo

Le date previste sembrano avere una tabella di marcia invertita. Ma questo è il calendario che deriva incrociando le indicazioni dell’INPS e il testo del DL numero 157 del 2020 ed è stato anche confermato dall’Istituto con il messaggio numero 4589 del 4 dicembre 2020.

INPS – Messaggio numero 4589 del 4 dicembre 2020 Prime indicazioni sulle indennità previste dal decreto-legge 30 ottobre 2020, n. 157. Termini di presentazione delle domande.

All’articolo 9, infatti, si legge:

“Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennita’ di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita’ stabilite dallo stesso”.

Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre, nella stessa data in cui l’INPS ha dato il via alle domande per l’accesso al bonus previsto dal Decreto che ha inaugurato la serie dei “Ristori”.

Rosy D’Elia

Fonte: www.informazionefiscale.it