Di Vito debutta con la Skoda Fabia R5

La gara che chiude la stagione apre un nuovo capitolo sportivo per il driver Pierluigi Di Vito che fa il suo esordio con la veloce, quanto impegnativa Skoda Fabia R5 del team Autosport23 in occasione de “Il Ciocchetto Event 2020” in programma nel fine settimana.

Il portacolori di HP Sport RRT dopo aver ottenuto l’abilitazione per guidare le vetture di classe R5/R2 è pronto al debutto al volante della vettura boema, e soprattutto, è pronto per vivere un’emozione intensa sulle difficili, quanto insidiose strade della tenuta toscana affiancato da Daniele Pelagalli alle note.

“Sarà tutto un pò nuovo, vedremo di prendere le ‘misure’ della vettura nei primi metri della gara, fermo restando che l’obiettivo e di arrivare al traguardo e divertirci, ‘Il Ciocchetto’ è un evento più unico che raro e, siamo davvero contenti di esserci. Nel corso della gara vedremo se ci sarà anche margine per toglierci qualche soddisfazione, ripeto, l’obiettivo è quello di arrivare al traguardo senza fare danni.”

Il programma del fine settimana toscano prevede dopo le verifiche tecnico-sportive, sabato mattina sarà la volta delle ricognizioni del percorso tutto all’interno della tenuta de “Il Ciocco”, la partenza della gara articolata su due giorni è fissata per il pomeriggio di sabato 19 dicembre (ore 15:00), con arrivo del primo equipaggio alle ore 21.45.

L’indomani domenica, il via (ore 10.00) della seconda e ultima tappa, che si concluderà alle ore 13.50.

Tredici in totale le prove speciali comprese nelle due tappe, che includono una Super Prova Speciale in notturna, al sabato.