Sono numeri di tutto rispetto quelli che, in piena “seconda ondata” da COVID, può vantare l’Unità Operativa di Dermatologia dell’Ospedale San Francesco di Nuoro.

Merito sicuramente dei recenti “rinforzi”, con i nuovi medici attualmente assunti a tempo determinato, ma non vanno trascurati i meriti “storici” del reparto nuorese, con un’attività consolidata che, già dal mese di marzo, ha consentito di predisporre i percorsi e le procedure da seguire per le visite e le prestazioni dermatologiche in totale sicurezza. Questo ha in seguito permesso, nel mese di maggio, il recupero delle visite differibili sospese, e il prosieguo dell’attività. Non sono state mai sospese le visite dermatologiche urgenti e non differibili.

Spiega la Dottoressa Maria Giovanna Atzori, responsabile dell’Unità Operativa: «nei nostri ambulatori dell’Ospedale Cesare Zonchello, nel pieno della seconda ondata della pandemia di COVID-19, si lavora, nei limiti del possibile, in sicurezza, con le procedure che comprendono anche il pre-triage telefonico e il triage in presenza».

Tutti i servizi, che nel tempo hanno contribuito a dare lustro alla dermatologia nuorese, sono rimasti attivi: l’ambulatorio di dermochirurgica (da settembre a novembre sono stati asportati 117 tumori cutanei), la fototerapia per il trattamento di diverse patologie cutanee (tra le quali i linfomi), l’allergologia, la videodermatoscopia per la prevenzione del melanoma e dei tumori cutanei, la crioterapia (soprattutto per il trattamento delle cheratosi attiniche – precancerosi), l’ambulatorio di vulnologia per le ulcere cutanee ecc.

In aggiunta a questa offerta è stato, inoltre, attivato l’ambulatorio di telemedicina, che consente di poter dare risposte ai pazienti direttamente a domicilio.

Si è proseguita l’attività di degenza, fornendo adeguata risposta ai pazienti e accogliendo tutte le urgenze dermatologiche della Sardegna, essendo quello del San Francesco di Nuoro l’unico reparto di dermatologia.

Questo è stato possibile grazie ai percorsi programmati a inizio pandemia e alla dedizione di tutto il personale sanitario.

I Dirigenti Medici Dermatologi svolgono le attività sia all’Ospedale San Francesco (reparto con i ricoveri ordinari, Day Hospital, Pronto Soccorso, Consulenze altri reparti), sia presso gli ambulatori dell’Ospedale Cesare Zonchello.

«Nonostante il periodo che stiamo vivendo – continua la Dottoressa Atzori -, siamo lieti di riuscire a soddisfare le esigenze di tutti i pazienti, che spesso ci ringraziano, perché garantiamo un servizio che, altrimenti, li costringerebbe a rivolgersi al privato».

«L’ottimo bilancio della Dermatologia – precisa il Direttore d’Area Grazia Cattina – è solo uno dei tanti esempi di come il collaudato lavoro di sinergia tra Direzione d’Area, Direzione di Presidio Ospedaliero Unico, Risk manager aziendale e Responsabile dell’Unità Operativa ha consentito di assicurare, fin dalla prima ondata pandemica della scorsa primavera, percorsi sicuri per pazienti e operatori».«Ciò ha reso possibile – continua Cattina – di dare continuità alle attività ordinarie, rimodulandole e adattandole ai diversi contesti, ma di fatto garantendole».