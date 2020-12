Dente e Zen Circus per Officina Pasolini

anche in tempi di pandemia la musica può non fermarsi, anche se in forme e modi diversi. Da questa constatazione nasce la collaborazione del giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus con Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca, che dal mese scorso ha inaugurato una nuova programmazione di concerti, incontri e pillole teatrali in streaming alle 21 sulla propria pagina Facebook per il format #DirettaMente/ Officina Pasolini a casa tua.

In quest’ambito, Deregibus, dopo aver condotto il 26 novembre un incontro con Emidio Clementi dei Massimo Volume, intervisterà mercoledì 16 dicembre Dente, uno dei personaggi di spicco della canzone d’autore d’inizio secolo, quella nata nell’alveo della musica indie e poi ampliatasi sempre più. L’appuntamento è alle 21 su www.facebook.com/OfficinaPasolini .

Sulla stessa pagina il 4 gennaio alla stessa ora sarà la volta di un incontro con gli Zen Circus che si racconteranno a Deregibus a partire dai loro inizi per arrivare al recente album “L’ultima casa accogliente”. Incontri per scoprire lati inediti degli artisti, pensieri e approfondimenti sulla loro musica e sulla loro visione del mondo.

#DirettaMente/ Officina Pasolini a casa tua è una finestra digitale con inediti appuntamenti settimanali, che Officina Pasolini aveva già aperto sul canale Instagram con il titolo InstaHub durante il lockdown primaverile e che ora, oltre agli incontri in diretta a distanza, si arricchisce di alcuni appuntamenti in live streaming a porte chiuse, senza pubblico, dal teatro ‘Eduardo De Filippo’. Per aggiornamenti: www.officinapasolini.it

Enrico Deregibus è giornalista e saggista, oltre che consulente o direttore artistico di svariati festival ed eventi musicali, alcuni dei quali lo vedono anche come conduttore. È considerato il maggior esperto di Francesco De Gregori, su cui ha pubblicato nel 2015 “Francesco De Gregori. Mi puoi leggere fino a tardi”, la biografia del cantautore romano, e recentemente “Francesco De Gregori. I testi. La storia delle canzoni” (Giunti), un volume di oltre 700 pagine, un’opera imponente, decisamente anomala nel panorama italiano, densa notizie, aneddoti e rivelazioni inedite, con i testi di tutte le canzoni controllati e approvati dall’artista romano.