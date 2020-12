Decreto di Natale, i meme più divertenti sul web

ROMA – Le nuove disposizioni per l’emergenza Covid nei giorni di Natale hanno creato confusione, malumore… e molta ironia. Dopo l’annuncio delle norme da parte del premier Conte, i meme sull’argomento online si sono moltiplicati, strappando tanti sorrisi in un momento così difficile per tutti. Ce n’è per tutti i gusti: dai Re Magi che si dividono, perché nei giorni festivi e prefestivi non ci si potrà spostare in più di due persone, ai riferimenti cinematografici, con personaggi intenti in macchinazioni cervellotiche alla ricerca della comprensione di questo ostico decreto legge. Tra loro Alan di ‘Una notte da leoni’, ma anche la protagonista della serie cult di Neflix, ‘La regina degli scacchi’, che cerca, a suo modo, di trovare la giusta strategia per affrontare le feste. Quindi il premier che in versione Massimo Ranieri intona: “Zone rosse per te, ho creato stasera”. Re dei meme il gioco ‘Uno’ con le sue carte variopinte e il jolly che Conte può usare nei momenti di crisi.

Maria Rita Graziani

Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it